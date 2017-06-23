23 июня 2017 г., 17:20

Сахалинские пограничники обсудили с японскими рыбопромышленниками контроль за промыслом

В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.

На совещании в формате круглого стола рассмотрены вопросы по организации контроля промысла иностранных судов в ИЭЗ РФ в период предстоящей сайровой путины 2017 года. Отдельной темой затронули существующие проблемные ситуации и конфликты, возникающие между российскими и японскими рыбаками в ходе нахождения в одном районе промысла. Учитывая заинтересованность обеих сторон, пограничное управление выступило с предложением в организации встречи между российскими и японскими рыбопромышленниками для урегулирования и профилактики возможных инцидентов в море.

Аналогичная встреча сотрудников пограничного управления с представителями Ассоциации океанического промысла Республики Корея по вопросам государственного контроля в сфере рыболовства состоялась в мае текущего года.

Также, 21 июня в Корсакове состоялось совещание по вопросам организации добычи (вылова) тихоокеанских лососей в 2017 году между пограничниками и представителями рыбопромышленных компаний Корсаковского района. Совещание завершило серию встреч, охватив практически всех представителей крупных и малых рыбопромышленных объединений и компаний Сахалинской области.

В рамках диалога пограничники разъясняли требования природоохранного законодательства РФ, правила пограничного режима в зоне ответственности управления и другие вопросы, направленные на снижение ставших уже традиционными правонарушений. Однако основным вопросом являлось снижение промысловых запасов лососевых пород рыб в Сахалинской области в связи с массовым браконьерством и необходимость консолидации рыбопромышленников с правоохранительными структурами по сохранению водных биологических ресурсов.

- Итоги рабочих совещаний и встреч как с российскими, так и иностранными рыбопромышленниками и официальными представительствами показали свою эффективность и необходимость их проведения на регулярной основе. Только конструктивный диалог позволит выработать меры, направленные на обеспечение экономических интересов Сахалинской области и продовольственной безопасности региона, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.