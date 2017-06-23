23 июня 2017 г., 17:40

Энтеровирус уже пришел на Сахалин

В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Энтеровирусная инфекция регистрируется на территории Сахалинской области ежегодно. Специалисты напоминают о профилактике в летний период.

Среди заболевших энтеровирусной инфекцией преобладают дети школьного возраста, но этому заболеванию также подвержены и взрослые.

Заболевание вызывают энтеровирусы, которые отличаются высокой устойчивостью во внешней среде, способны сохранять жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до двух месяцев, однако они быстро погибают при кипячении, обеззараживании воды методами хлорирования или озонирования.

Человек чаще заражается при попадании небольшой дозы вирусов через рот. Пути передачи инфекции - водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Факторами передачи служат вода, овощи, контаминированные энтеровирусами, а также не обезвреженные сточные воды, применяемые в качестве органических удобрений. Также вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.

Продолжительность инкубационного периода (от момента заражения до развития заболевания) составляет в среднем от 1 до 10 дней.

При энтеровирусной инфекции клинические проявления разнообразны - от острых респираторных заболеваний и желудочно-кишечных расстройств до серозных менингитов и энцефалитов. Заболевание сопровождается высокой температурой, головной болью, тошнотой и рвотой. Болезнь может протекать с проявлением сыпи на коже рук и ног, изъязвлением слизистой ротовой полости.

При проникновении в кровь вирус способен поражать различные органы, вызывая осложнения инфекции, сопровождающиеся менингитом, энцефалитом, отеком легких. В отдельных случаях заболевание осложняется параличами различных групп мышц и может закончиться летальным исходом.

В целях профилактики энтеровирусной инфекции необходимо соблюдать следующие правила:

- соблюдать правила личной гигиены;

- использовать средства для обеззараживания рук (влажные и дезинфицирующие салфетки, специальные жидкости для обработки рук);

- употреблять питьевую воду гарантированного качества, желательно только бутилированную; не использовать для питья воду из случайных природных водоисточников - колодцы, фонтаны, ключи, озера, реки и т.д.

- не приобретать продукты, не подвергающиеся термической обработке, у частных лиц и в несанкционированных местах торговли;

- перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты водой гарантированного качества (бутилированная, кипяченая);

- не купаться в местах, не оборудованных для отдыха и запрещенных для купания;

- при купании в открытых водоемах, плавательных бассейнах исключать попадание воды в полость рта - это наиболее вероятная возможность заразиться.

При появлении вышеперечисленных симптомов заболевания необходимо:

- не заниматься самолечением;

- не посещать самостоятельно поликлинику;

- срочно обратиться за медицинской помощью путем вызова на дом врача из поликлиники по месту жительства или (в случае тяжелого состояния) скорой медицинской помощи;

- до прихода врача свести к минимуму контакт с окружающими людьми;

- сообщить медицинскому работнику о поездке и сроках пребывания в других регионах, поездках на природу и другие места отдыха.

Соблюдение простых мер профилактики в большинстве случаев позволит предотвратить инфицирование человека возбудителем энтеровирусной инфекции.