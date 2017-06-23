Стройка яхтенного порта в Корсакове не обойдется без набережной

В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

В планах - организовать на территории масштабный туристический проект. В яхтенный порт войдут стоянка катеров, эллинг, магазин, кафе, яхтенная школа и прочие развлекательные объекты на искусственно созданном острове. Строительство планируется провести в три этапа.

Главное, что необходимо учесть при развитии проекта, по словам общественников и главного архитектора, это архитектурный стиль и возможность свободного доступа населения к воде. В связи с этим компания должна доработать проект, который включит в себя еще и набережную.

Обновленный проект компания должна будет представить еще раз на суд рабочей группы 5 июля, где свое согласие выскажут представители общественности и сотрудники администрации. Затем проект яхтенного порта и набережной будет размещен в СМИ и социальных сетях для более широко ознакомления с ним жителей Корсаковского городского округа, а для окончательного его утверждения в портовом городе пройдут общественные обсуждения.