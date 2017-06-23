У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов

На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

22 июня были обследованы 8 квадратных километров вдоль реки Третьей Серной у подножья вулкана. Признаков пребывания людей не обнаружено. Спасатели отмечают, что в окрестностях вулкана имеется множество медвежьих следов. Поисковые работы также осложняют погодные условия - частые туманы не позволяют привлечь авиацию.

Всего к поисковым работам привлечены 5 человек и 2 единицы техники. Поиски продолжаются.

Сообщение о пропаже туристов поступило спасателям в 12 часов 21 июня. Люди не были зарегистрированы в поисково-спасательном подразделении Курильска. Мужчина и женщина отправились к подножью вулкана 18 июня. До настоящего времени туристы на связь ни с кем не выходили.