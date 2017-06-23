У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов

|Политика
|Закон
|Общество
|Происшествия
|Здоровье
|Культура
|Экономика
|Образование
|Спорт
|Туризм
|18+
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.
В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.
29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.
В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.
24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.
Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
|Архив новостей
|
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
22 июня были обследованы 8 квадратных километров вдоль реки Третьей Серной у подножья вулкана. Признаков пребывания людей не обнаружено. Спасатели отмечают, что в окрестностях вулкана имеется множество медвежьих следов. Поисковые работы также осложняют погодные условия - частые туманы не позволяют привлечь авиацию.
Всего к поисковым работам привлечены 5 человек и 2 единицы техники. Поиски продолжаются.
Сообщение о пропаже туристов поступило спасателям в 12 часов 21 июня. Люди не были зарегистрированы в поисково-спасательном подразделении Курильска. Мужчина и женщина отправились к подножью вулкана 18 июня. До настоящего времени туристы на связь ни с кем не выходили.
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.
В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.
29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.
В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.
Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.
24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.
На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.
Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.
Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.
В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.
Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.
В Москве прошел Генеральный совет «Единой России», где обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящей выборной кампании 10 сентября 2017 года, сообщили ТИА «Острова» в региональном исполкоме партии. Сахалинская область - один из шести регионов, в которых будут избирать региональные парламенты.
Заместитель министра спорта и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов побывал в православном реабилитационном центре, где людям оказывают помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости, сообщили ТИА «Острова» в спортивном ведомстве.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
ТИА Острова
Новости Сахалина и Курильских островов
|
© 2006—2017, ТИА "Острова". Редакция: redaktor@tia-ostrova.ru