23 июня 2017 г., 18:00

Сахалинец в районе Взморья поживился полутора центнерами краба

23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.

Почти половина улова состояла из самок. Краб оценен специалистами как жизнеспособный и выпущен в естественную среду обитания.

С начала июня 2017 года сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли более десятка преступлений и правонарушений, связанных с незаконным выловом краба различного видового состава. Однако, ни уголовная ответственность, ни профилактические меры не останавливают браконьеров, нанося ущерб экосистеме.

22 июня на побережье Татарского пролива в 3 километрах южнее поселка Пензенское Томаринского района была пресечена деятельность еще одной преступной группы, состоящей из 3 граждан РФ. Объектом промысла являлся краб, однако браконьеров интересовали только его конечности. Пограничники изъяли крабовую продукцию, автомобиль, лодочный прицеп, резиновую надувную лодку с подвесным руль-мотором, GPS - навигаторы и промысловое оборудование.

В отношении выявленных лиц проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».