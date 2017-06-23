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Новости
18:20   Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
                 Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.

18:06   125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму 
                 23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

18:00   Сахалинец в районе Взморья поживился полутора центнерами краба
                 23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.

17:52   У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов 
                 На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

17:47   Стройка яхтенного порта в Корсакове не обойдется без набережной 
                 В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

17:40   Энтеровирус уже пришел на Сахалин
                 В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

17:20   Сахалинские пограничники обсудили с японскими рыбопромышленниками контроль за промыслом
                 В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.

17:14   Участники гражданского форума на Сахалине подняли важный вопрос адаптации мигрантов 
                 В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

17:00   Приговор бывшему руководителю МФЦ Сахалинской области вступил в силу
                 19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

16:03   27 июня в Сахалинской области будет «безалкогольным» днем
                 В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.

15:55   Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы» 
                 29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

15:46   28 июня в Южно-Сахалинске в приемной Медведева пройдет прием граждан
                 28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.

14:26   Сахалинцы призывают сделать регион «Флагманом Олимпийской страны»
                 В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.

14:20   Южнокурильца поймали пьяным за рулем скутера
                 Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.

14:06   Сахалинский зоопарк готовит на выходные яркую программу для детей и взрослых
                 24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

14:00   В южно-сахалинском детсаду заложили аллею выпускников
                 На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.

13:38   Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вернулись с открытого турнира по керлингу 
                 Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.

13:31   Новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ провел первое заседание
                 Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

12:12   13 августа состоится «Сахалинский триатлон - 2017»
                 В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

12:06   При строительстве сахалинского перинатального центра выявлены нарушения
                 Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

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23 июня 2017 г., 18:06

125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму

23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Ребята признаются, что свободного времени совсем не было - ежедневно проводились интересные развлекательные и интеллектуальные мероприятия, кроме этого, для ребят были организованы увлекательные и познавательные экскурсии в город-герой Севастополь и его окрестности.

- Отдых в лагере подарил мне новых друзей, веселые праздники и незабываемые впечатления. Было очень здорово и интересно, - поделилась школьница Алина Клинкова.

- Время в лагере пролетело очень быстро. После отдыха у меня осталась масса незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Мне понравилось купаться. Еще в лагере были замечательные вожатые и аниматоры. Нам с ними было безумно весело, - рассказала Валерия Воронина.

Эта группа детей 21 день отдыхала в оздоровительном лагере «Атлантус», который расположен на юго-западном берегу Черного моря, в курортной зоне Севастополя.

- Я считаю, что трудно найти лучшее место для отдыха детей, чем лагерь в Крыму. Отдых на Черном море - это же иммунитет на целый год. Только на море организм ребенка может отдохнуть и набраться сил одновременно. Я уверена, что чудесное море, морской воздух, солнечные ванны - зарядили бодростью и здоровьем наших сахалинских детей. Надеюсь, что после такого полезного отдыха у ребят осталось множество прекрасных впечатлений и воспоминаний, - отметила одна из сопровождающих группы Жанна Румянцева.

На следующей неделе на остров с отдыха прилетят остальные 375 ребят. Всего за лето в крымских лагерях и здравницах смогут отдохнуть 500 юных сахалинцев и курильчан. Бесплатные путевки на отдых в Крым получили ребята, которые заняли лидирующие позиции в рейтинге успешности учеников. Учитывались достижения в области культуры, спорта, участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях.

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Автор: Острова


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18:20   Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
                 Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.

18:06   125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму 
                 23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

18:00   Сахалинец в районе Взморья поживился полутора центнерами краба
                 23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.

17:52   У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов 
                 На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

17:47   Стройка яхтенного порта в Корсакове не обойдется без набережной 
                 В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

17:40   Энтеровирус уже пришел на Сахалин
                 В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

17:20   Сахалинские пограничники обсудили с японскими рыбопромышленниками контроль за промыслом
                 В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.

17:14   Участники гражданского форума на Сахалине подняли важный вопрос адаптации мигрантов 
                 В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

17:00   Приговор бывшему руководителю МФЦ Сахалинской области вступил в силу
                 19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

16:03   27 июня в Сахалинской области будет «безалкогольным» днем
                 В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.

15:55   Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы» 
                 29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

15:46   28 июня в Южно-Сахалинске в приемной Медведева пройдет прием граждан
                 28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.

14:26   Сахалинцы призывают сделать регион «Флагманом Олимпийской страны»
                 В рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня Олимпийский Комитет России объявил конкурс «Флагман Олимпийской страны». Островитян призывают не оставаться в стороне, сообщили ТИА «Острова» в министерства спорта Сахалинской области.

14:20   Южнокурильца поймали пьяным за рулем скутера
                 Полицейские в Южно-Курильске остановили в районе улицы Океанской мужчину, управлявшего скутером китайского производства. Он сильно «вилял» по дороге, кроме этого на транспорте отсутствовал госномер.

14:06   Сахалинский зоопарк готовит на выходные яркую программу для детей и взрослых
                 24 июня в сахалинском зоопарке пройдет театрализованная программа «В Африке реки вот такой ширины». Гостей ждут веселые песни, яркие аниматоры и увлекательные конкурсы, сообщили ТИА «Острова» в учреждении.

14:00   В южно-сахалинском детсаду заложили аллею выпускников
                 На территории детского сада № 8 Южно-Сахалинска появилась новая аллея - аллея выпускников. Деревья станут долгой памятью о годах детства, проведенных дошколятами в «Журавленке». 23 июня дети, воспитатели, мамы собрались, чтобы высадить саженцы. Им помогли сахалинские молодогвардейцы.

13:38   Сахалинские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вернулись с открытого турнира по керлингу 
                 Сахалинские спортсмены с ограничениями по слуху вернулись с открытого турнира по керлингу из Новосибирска. Островная команда заняла пятое место, сообщили ТИА «Острова» в министерстве социальной защиты Сахалинской области.

13:31   Новый состав Консультационного совета акционеров ВТБ провел первое заседание
                 Состоялось заседание нового состава Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА). В мероприятии приняли участие президент-председатель правления банка Андрей Костин и первый заместитель президента-председателя правления Василий Титов, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

12:12   13 августа состоится «Сахалинский триатлон - 2017»
                 В августе в островном регионе во второй раз пройдет самое ожидаемое спортивное событие лета - «Сахалинский триатлон». В прошлом году соревнования собрали более 100 участников из разных регионов нашей страны и зарубежья, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

12:06   При строительстве сахалинского перинатального центра выявлены нарушения
                 Прокуратура Южно-Сахалинска провела проверку исполнения земельного и градостроительного законодательств при строительстве и подготовке к вводу в эксплуатацию перинатального центра Сахалинской областной больницы. В итоге выявлен ряд нарушений, сообщили ТИА «Острова» в надзорном органе.

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