125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму

23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Ребята признаются, что свободного времени совсем не было - ежедневно проводились интересные развлекательные и интеллектуальные мероприятия, кроме этого, для ребят были организованы увлекательные и познавательные экскурсии в город-герой Севастополь и его окрестности.

- Отдых в лагере подарил мне новых друзей, веселые праздники и незабываемые впечатления. Было очень здорово и интересно, - поделилась школьница Алина Клинкова.

- Время в лагере пролетело очень быстро. После отдыха у меня осталась масса незабываемых впечатлений и положительных эмоций. Мне понравилось купаться. Еще в лагере были замечательные вожатые и аниматоры. Нам с ними было безумно весело, - рассказала Валерия Воронина.

Эта группа детей 21 день отдыхала в оздоровительном лагере «Атлантус», который расположен на юго-западном берегу Черного моря, в курортной зоне Севастополя.

- Я считаю, что трудно найти лучшее место для отдыха детей, чем лагерь в Крыму. Отдых на Черном море - это же иммунитет на целый год. Только на море организм ребенка может отдохнуть и набраться сил одновременно. Я уверена, что чудесное море, морской воздух, солнечные ванны - зарядили бодростью и здоровьем наших сахалинских детей. Надеюсь, что после такого полезного отдыха у ребят осталось множество прекрасных впечатлений и воспоминаний, - отметила одна из сопровождающих группы Жанна Румянцева.

На следующей неделе на остров с отдыха прилетят остальные 375 ребят. Всего за лето в крымских лагерях и здравницах смогут отдохнуть 500 юных сахалинцев и курильчан. Бесплатные путевки на отдых в Крым получили ребята, которые заняли лидирующие позиции в рейтинге успешности учеников. Учитывались достижения в области культуры, спорта, участие в олимпиадах, конкурсах и фестивалях.