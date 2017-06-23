23 июня 2017 г., 18:20

Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе

Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что 5 июня супружеская пара прибыла на остров Итуруп, где планировала восхождение на вулканы Иван Грозный и Баранский.

Днем 18 июня супруги выдвинулись в сторону вулкана Баранского, около 18 часов они добрались до ГЕО ТЭЦ «Океанская», расположенной у подножия вулкана, где остановились на ночлег. Утром 19 июня они начали восхождение на вулкан и примерно в 14 часов вышли по телефону на связь со своим знакомым, которому сообщили, что поднялись на вершину вулкана, планируют спуск обратно и попросили забрать их в районе «Океанской». К назначенному времени туристы не вернулись, на связь больше не выходили.

В ходе осмотра последнего места пребывания туристов следов преступления не обнаружено.

С привлечением сотрудников подразделений управления МЧС и ОВД проводятся ведутся мероприятия по пути возможного маршрута туристов.

По маршруту следования на склоне вулкана имеются множественные фумарольные ямы (провалы). В районе исчезновения туристов обитают медведи. Проведение поисковых и проверочных мероприятий продолжается.