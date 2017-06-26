Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы

В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.

Ежегодно в зависимости от суммы уплаченных взносов участники программы могут вернуть часть денежных средств, оформив вычет.

Вычет на сумму уплаченных дополнительных страховых взносов в размере фактических расходов на накопительную пенсию включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (13 %).

- Рассмотрим конкретную ситуацию. Участник программы в 2016 году перечислил из собственных средств от 2 тысяч до 12 тысяч рублей на дополнительные страховые взносы. В нынешнем году он сможет вернуть от 260 рублей до 1 тысячи 560 рублей, - показывают на примере сотрудники ОПФР.

Платить взносы можно как самостоятельно - через банк, так и через своего работодателя. Для платежа через банк бланк платежной квитанции с реквизитами можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства, в самом банке или скачать с сайта. Для платежа через работодателя необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного взноса по программе в денежной сумме или в процентах от зарплаты.

Обращаться за социальным налоговым вычетом по итогам конкретного года можно только за три предыдущих года. К примеру, в 2017 году можно обратиться за такой выплатой за 2016, 2015 и 2014 годы, а вот на вычет за 2013 год можно уже не рассчитывать.

Для получения налогового вычета тем, кто уплачивает самостоятельно через банк, необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию.

В ПФР рекомендуют воспользоваться «Личным кабинетом гражданина», размещенном на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru), для сверки информации об уплаченных вами суммах, содержащихся в разделе «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица».

Если уплаченные суммы дополнительных страховых взносов отражены не в полном объеме, то необходимо в оперативном порядке представить в территориальное подразделение ПФР по месту жительства платежные поручения.

Другой вариант для тех, кто, написав соответствующее заявление об удержании, уплачивает дополнительные добровольные страховые взносы через бухгалтерию работодателя. Социальный налоговый вычет, в данном случае, можно получать «не отходя от рабочего места», причём в текущем году. Связано это с тем, что в абз.2 п.2 ст. 219 Налогового Кодекса РФ прописана норма, как раз и позволяющая получить социальный налоговый вычет у работодателя в отношении сумм, уплаченных вами в качестве дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

При условии, что участник программы ежегодно будет перечислять в счёт своей будущей пенсии от 2 тысяч до 12 тысяч рублей, государство обеспечивает 100-процентное софинансирование в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить в удобный для него момент.

Действующий с 2014 года мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - не затрагивает действие программы: взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме. Затем перечисляются на лицевые счета граждан и передаются в выбранные ими управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования и получения предполагаемого дохода.

Подробная информация о программе государственного софинансирования пенсии - на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан по вопросам участия в программе 8 800 302 2 302 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).