Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы

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Новости
11:08   Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях 
                 На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
                 Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
                 Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.

10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
                 В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:47   Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии 
                 На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

09:35   Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы 
                 В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.

23 июня
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
                 Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.

125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму 
                 23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Сахалинец в районе Взморья поживился полутора центнерами краба
                 23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.

У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов 
                 На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Стройка яхтенного порта в Корсакове не обойдется без набережной 
                 В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Энтеровирус уже пришел на Сахалин
                 В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Сахалинские пограничники обсудили с японскими рыбопромышленниками контроль за промыслом
                 В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.

Участники гражданского форума на Сахалине подняли важный вопрос адаптации мигрантов 
                 В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Приговор бывшему руководителю МФЦ Сахалинской области вступил в силу
                 19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

27 июня в Сахалинской области будет «безалкогольным» днем
                 В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.

Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы» 
                 29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

28 июня в Южно-Сахалинске в приемной Медведева пройдет прием граждан
                 28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.

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26 июня 2017 г., 09:35

Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы

В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.

Ежегодно в зависимости от суммы уплаченных взносов участники программы могут вернуть часть денежных средств, оформив вычет.

Вычет на сумму уплаченных дополнительных страховых взносов в размере фактических расходов на накопительную пенсию включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (13 %).

- Рассмотрим конкретную ситуацию. Участник программы в 2016 году перечислил из собственных средств от 2 тысяч до 12 тысяч рублей на дополнительные страховые взносы. В нынешнем году он сможет вернуть от 260 рублей до 1 тысячи 560 рублей, - показывают на примере сотрудники ОПФР.

Платить взносы можно как самостоятельно - через банк, так и через своего работодателя. Для платежа через банк бланк платежной квитанции с реквизитами можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства, в самом банке или скачать с сайта. Для платежа через работодателя необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного взноса по программе в денежной сумме или в процентах от зарплаты.

Обращаться за социальным налоговым вычетом по итогам конкретного года можно только за три предыдущих года. К примеру, в 2017 году можно обратиться за такой выплатой за 2016, 2015 и 2014 годы, а вот на вычет за 2013 год можно уже не рассчитывать.

Для получения налогового вычета тем, кто уплачивает самостоятельно через банк, необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию.

В ПФР рекомендуют воспользоваться «Личным кабинетом гражданина», размещенном на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru), для сверки информации об уплаченных вами суммах, содержащихся в разделе «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица».

Если уплаченные суммы дополнительных страховых взносов отражены не в полном объеме, то необходимо в оперативном порядке представить в территориальное подразделение ПФР по месту жительства платежные поручения.

Другой вариант для тех, кто, написав соответствующее заявление об удержании, уплачивает дополнительные добровольные страховые взносы через бухгалтерию работодателя. Социальный налоговый вычет, в данном случае, можно получать «не отходя от рабочего места», причём в текущем году. Связано это с тем, что в абз.2 п.2 ст. 219 Налогового Кодекса РФ прописана норма, как раз и позволяющая получить социальный налоговый вычет у работодателя в отношении сумм, уплаченных вами в качестве дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

При условии, что участник программы ежегодно будет перечислять в счёт своей будущей пенсии от 2 тысяч до 12 тысяч рублей, государство обеспечивает 100-процентное софинансирование в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты  дополнительных взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить в удобный для него момент.

Действующий с 2014 года мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - не затрагивает действие программы: взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме. Затем перечисляются на лицевые счета граждан и передаются в выбранные ими управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования и получения предполагаемого дохода.

Подробная информация о программе государственного софинансирования пенсии - на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан по вопросам участия в программе 8 800 302 2 302 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).

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Автор: Острова


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11:08   Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях 
                 На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
                 Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
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10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
                 В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:47   Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии 
                 На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

09:35   Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы 
                 В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.

23 июня
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
                 Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.

125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму 
                 23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Сахалинец в районе Взморья поживился полутора центнерами краба
                 23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.

У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов 
                 На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Стройка яхтенного порта в Корсакове не обойдется без набережной 
                 В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Энтеровирус уже пришел на Сахалин
                 В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Сахалинские пограничники обсудили с японскими рыбопромышленниками контроль за промыслом
                 В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.

Участники гражданского форума на Сахалине подняли важный вопрос адаптации мигрантов 
                 В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.

Приговор бывшему руководителю МФЦ Сахалинской области вступил в силу
                 19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

27 июня в Сахалинской области будет «безалкогольным» днем
                 В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.

Южносахалинцев приглашают на «Чеховские скверы» 
                 29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.

28 июня в Южно-Сахалинске в приемной Медведева пройдет прием граждан
                 28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.

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