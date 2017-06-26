Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы

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На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.
23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.
В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.
29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.
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В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.
Ежегодно в зависимости от суммы уплаченных взносов участники программы могут вернуть часть денежных средств, оформив вычет.
Вычет на сумму уплаченных дополнительных страховых взносов в размере фактических расходов на накопительную пенсию включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (13 %).
- Рассмотрим конкретную ситуацию. Участник программы в 2016 году перечислил из собственных средств от 2 тысяч до 12 тысяч рублей на дополнительные страховые взносы. В нынешнем году он сможет вернуть от 260 рублей до 1 тысячи 560 рублей, - показывают на примере сотрудники ОПФР.
Платить взносы можно как самостоятельно - через банк, так и через своего работодателя. Для платежа через банк бланк платежной квитанции с реквизитами можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства, в самом банке или скачать с сайта. Для платежа через работодателя необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера ежемесячного взноса по программе в денежной сумме или в процентах от зарплаты.
Обращаться за социальным налоговым вычетом по итогам конкретного года можно только за три предыдущих года. К примеру, в 2017 году можно обратиться за такой выплатой за 2016, 2015 и 2014 годы, а вот на вычет за 2013 год можно уже не рассчитывать.
Для получения налогового вычета тем, кто уплачивает самостоятельно через банк, необходимо подать в налоговую инспекцию декларацию.
В ПФР рекомендуют воспользоваться «Личным кабинетом гражданина», размещенном на официальном сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru), для сверки информации об уплаченных вами суммах, содержащихся в разделе «Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица».
Если уплаченные суммы дополнительных страховых взносов отражены не в полном объеме, то необходимо в оперативном порядке представить в территориальное подразделение ПФР по месту жительства платежные поручения.
Другой вариант для тех, кто, написав соответствующее заявление об удержании, уплачивает дополнительные добровольные страховые взносы через бухгалтерию работодателя. Социальный налоговый вычет, в данном случае, можно получать «не отходя от рабочего места», причём в текущем году. Связано это с тем, что в абз.2 п.2 ст. 219 Налогового Кодекса РФ прописана норма, как раз и позволяющая получить социальный налоговый вычет у работодателя в отношении сумм, уплаченных вами в качестве дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.
При условии, что участник программы ежегодно будет перечислять в счёт своей будущей пенсии от 2 тысяч до 12 тысяч рублей, государство обеспечивает 100-процентное софинансирование в течение 10 лет, начиная с года, следующего за годом уплаты дополнительных взносов. При этом закон позволяет участнику Программы, уже сделавшему хотя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобновить в удобный для него момент.
Действующий с 2014 года мораторий на формирование пенсионных накоплений из страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - не затрагивает действие программы: взносы ее участников софинансируются вовремя и в полном объеме. Затем перечисляются на лицевые счета граждан и передаются в выбранные ими управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды для дальнейшего инвестирования и получения предполагаемого дохода.
Подробная информация о программе государственного софинансирования пенсии - на сайте www.pfrf.ru и по телефону Центра консультирования граждан по вопросам участия в программе 8 800 302 2 302 (круглосуточно, по России звонок бесплатный).
На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.
23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.
В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.
29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.
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