Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии

На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

В рамках фестиваля запланированы традиционные для Японии чайные церемонии и шоу икебаны, совместные с российской стороной выставки декоративно-прикладного творчества и фотографии, а также концерты.

Официальной эмблемой праздника выбрано сердце, составленное из флагов двух стран. Оно символизирует новый уровень взаимоотношений, к которому в последнее время активно стремятся государства.

В первый день центром событий фестиваля стал Южно-Сахалинск. Программа началась с чайной церемонии. В музее книги Чехова «Остров Сахалин» секреты одного из самых загадочных ритуалов Страны восходящего солнца раскрыла жительница Хоккайдо Сумико Цубуя. Для этого она облачилась в кимоно и, чтобы полностью воссоздать атмосферу чайного домика, выбрала для сервировки стола посуду, которая соответствует нынешнему времени года. На виду у многочисленных сахалинцев-зрителей был приготовлен классический японский чай - «маття», им угощали всех желающих. Перед употреблением напитка с горчинкой рекомендовалось съесть сладкое.

Большой интерес у местных жителей вызвали и последовавшие в музее шоу икебаны, а также открытие фотовыставки «Сахалин в объективе островных фотографов». В экспозицию вошли 36 работ сахалинских и японских мастеров: Дмитрия Ковалева, Зинаиды Макаровой, Ольги Куликовой, Гасё Ито, Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида и Такафуми Кано.

Чтобы сделать фотографии дикой природы острова для выставки, авторы с 29 мая по 1 июня посетили живописные места Холмского, Анивского, Корсаковского, Долинского и Макаровского районов.

Еще более масштабными стали выставки декоративно-прикладного творчества мастеров двух стран в областном художественном музее и Чехов-центре. В число их экспонатов вошли несколько сотен изделий из дерева, бересты, кожи, войлока, фетра, железа и других материалов.

К примеру, представители коренного народа острова Хоккайдо - айны - привезли на Сахалин традиционный ткацкий станок. С его помощью на глазах у изумленных посетителей мероприятия был воссоздан процесс получения ткани из коры вяза.

- На острове мы впервые, прибыли из японского города Виратори. Хотим познакомить сахалинцев со своим искусством - ремеслами, секреты которых бережно передаются из поколения в поколение. Сегодня демонстрируем ткацкое мастерство, а также изготавливаем резные подносы. Местные жители проявляют большой интерес к нашему стенду, - рассказал Кайзао Маморо.

Мастер с Хоккайдо признался, что на выставке, в свою очередь, уже успел ознакомиться и с народными промыслами России. Заинтересовали работы сахалинского коллеги Виктора Мещерякова. Русский умелец охотно обучил гостя, впрочем, как и всех других желающих, искусству вырезания деревянных ложек.

- Тут нет ничего технически сложного. Это элементарный навык - когда рука автоматически выполняет определенные манипуляции инструментом. Начинаешь тренироваться, через какое-то время все получается. Раньше в деревнях такие ложки изготавливали минут за 30, - пояснил историк по первой профессии Виктор Мещеряков.

- Совместное искусство - это та основа, которая «наводит мосты» не только между людьми, но и целыми государствами, - озвучил личное мнение еще один автор выставки - художник-керамист Константин Гречанов, специально прибывший на Сахалин из Хабаровска. - Ведь собеседника мы понимаем не только на уровне жеста и языка, но и «читая» его творческие произведения.

Сам Гречанов давно использует на практике заимствованную в Японии технику обжига «раку». Суть ее в том, что разогретое до высокой температуры керамическое изделие для придания ему особых свойств погружают в опилки. По словам хабаровского художника-керамиста, он намерен и далее расширять сотрудничество с мастерами из Страны восходящего солнца.

- Национальная культура - это великая объединяющая сила. Пожалуй, именно творчество лучше всего способствует сближению стран и народов, потому что язык культуры и искусства не требует перевода и понятен всем без исключения, независимо от возраста и места рождения, - отметил в ходе торжественной церемонии открытия фестиваля исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Антон Зайцев. - Позвольте от имени губернатора Олега Кожемяко поздравить вас с началом столь масштабного проекта, который впервые реализуется на Сахалине. Уверен, нынешний праздник станет одним из ярчайших событий в сфере культуры области. Желаю участникам и гостям фестиваля плодотворной работы, радости общения и успехов.

- Сахалин и Япония географически находятся рядом, да и исторически между нами всегда были глубокие отношения. Получили развитие экономические связи, в центре которых - сотрудничество в сфере энергетики. И я полон радости от того, что потенциал двустороннего сотрудничества продолжает раскрываться и дальше. Думаю, сейчас наша главная совместная задача - расширять человеческие и культурные контакты, - сказал со сцены директор японо-российского центра молодежных обменов Сюсукэ Ватанабэ, который стоял у истоков создания Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, а впоследствии его возглавлял. - Сахалинская земля, где я долгое время находился на дипломатической службе, и которую никогда не забуду, стала моей второй Родиной. Здесь не был уже 7 лет и теперь, вновь посетив остров, вижу, какие разительные перемены к лучшему произошли. Я тронут до глубины души динамикой развития региона.

Торжественную церемонию открытия международного российско-японского фестиваля культуры и искусства на Сахалине продолжил концерт. Начался он с выступления коллектива Московского государственного академического театра танца «Гжель». Следом за этим номером в исполнении гостей с Хоккайдо прозвучала народная песня.

- Японцы для нас уже - родственная нация, мы привыкли к тому, что они к нам приезжают, и пусть это делают чаще. От праздника остались очень позитивные впечатления. Такие мероприятия нужны. Было очень интересно и познавательно, - поделилась эмоциями по завершении праздника южносахалинка Виктория Крылова.

26 июня фестиваль будет встречать Корсаков, а на следующий день - Холмск. В этих городах тоже пройдут совместные фотовыставки и концерты, состоятся чайные церемонии.