Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии

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На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.
23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.
В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.
29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.
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На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
В рамках фестиваля запланированы традиционные для Японии чайные церемонии и шоу икебаны, совместные с российской стороной выставки декоративно-прикладного творчества и фотографии, а также концерты.
Официальной эмблемой праздника выбрано сердце, составленное из флагов двух стран. Оно символизирует новый уровень взаимоотношений, к которому в последнее время активно стремятся государства.
В первый день центром событий фестиваля стал Южно-Сахалинск. Программа началась с чайной церемонии. В музее книги Чехова «Остров Сахалин» секреты одного из самых загадочных ритуалов Страны восходящего солнца раскрыла жительница Хоккайдо Сумико Цубуя. Для этого она облачилась в кимоно и, чтобы полностью воссоздать атмосферу чайного домика, выбрала для сервировки стола посуду, которая соответствует нынешнему времени года. На виду у многочисленных сахалинцев-зрителей был приготовлен классический японский чай - «маття», им угощали всех желающих. Перед употреблением напитка с горчинкой рекомендовалось съесть сладкое.
Большой интерес у местных жителей вызвали и последовавшие в музее шоу икебаны, а также открытие фотовыставки «Сахалин в объективе островных фотографов». В экспозицию вошли 36 работ сахалинских и японских мастеров: Дмитрия Ковалева, Зинаиды Макаровой, Ольги Куликовой, Гасё Ито, Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида и Такафуми Кано.
Чтобы сделать фотографии дикой природы острова для выставки, авторы с 29 мая по 1 июня посетили живописные места Холмского, Анивского, Корсаковского, Долинского и Макаровского районов.
Еще более масштабными стали выставки декоративно-прикладного творчества мастеров двух стран в областном художественном музее и Чехов-центре. В число их экспонатов вошли несколько сотен изделий из дерева, бересты, кожи, войлока, фетра, железа и других материалов.
К примеру, представители коренного народа острова Хоккайдо - айны - привезли на Сахалин традиционный ткацкий станок. С его помощью на глазах у изумленных посетителей мероприятия был воссоздан процесс получения ткани из коры вяза.
- На острове мы впервые, прибыли из японского города Виратори. Хотим познакомить сахалинцев со своим искусством - ремеслами, секреты которых бережно передаются из поколения в поколение. Сегодня демонстрируем ткацкое мастерство, а также изготавливаем резные подносы. Местные жители проявляют большой интерес к нашему стенду, - рассказал Кайзао Маморо.
Мастер с Хоккайдо признался, что на выставке, в свою очередь, уже успел ознакомиться и с народными промыслами России. Заинтересовали работы сахалинского коллеги Виктора Мещерякова. Русский умелец охотно обучил гостя, впрочем, как и всех других желающих, искусству вырезания деревянных ложек.
- Тут нет ничего технически сложного. Это элементарный навык - когда рука автоматически выполняет определенные манипуляции инструментом. Начинаешь тренироваться, через какое-то время все получается. Раньше в деревнях такие ложки изготавливали минут за 30, - пояснил историк по первой профессии Виктор Мещеряков.
- Совместное искусство - это та основа, которая «наводит мосты» не только между людьми, но и целыми государствами, - озвучил личное мнение еще один автор выставки - художник-керамист Константин Гречанов, специально прибывший на Сахалин из Хабаровска. - Ведь собеседника мы понимаем не только на уровне жеста и языка, но и «читая» его творческие произведения.
Сам Гречанов давно использует на практике заимствованную в Японии технику обжига «раку». Суть ее в том, что разогретое до высокой температуры керамическое изделие для придания ему особых свойств погружают в опилки. По словам хабаровского художника-керамиста, он намерен и далее расширять сотрудничество с мастерами из Страны восходящего солнца.
- Национальная культура - это великая объединяющая сила. Пожалуй, именно творчество лучше всего способствует сближению стран и народов, потому что язык культуры и искусства не требует перевода и понятен всем без исключения, независимо от возраста и места рождения, - отметил в ходе торжественной церемонии открытия фестиваля исполняющий обязанности заместителя председателя регионального правительства Антон Зайцев. - Позвольте от имени губернатора Олега Кожемяко поздравить вас с началом столь масштабного проекта, который впервые реализуется на Сахалине. Уверен, нынешний праздник станет одним из ярчайших событий в сфере культуры области. Желаю участникам и гостям фестиваля плодотворной работы, радости общения и успехов.
- Сахалин и Япония географически находятся рядом, да и исторически между нами всегда были глубокие отношения. Получили развитие экономические связи, в центре которых - сотрудничество в сфере энергетики. И я полон радости от того, что потенциал двустороннего сотрудничества продолжает раскрываться и дальше. Думаю, сейчас наша главная совместная задача - расширять человеческие и культурные контакты, - сказал со сцены директор японо-российского центра молодежных обменов Сюсукэ Ватанабэ, который стоял у истоков создания Генерального консульства Японии в Южно-Сахалинске, а впоследствии его возглавлял. - Сахалинская земля, где я долгое время находился на дипломатической службе, и которую никогда не забуду, стала моей второй Родиной. Здесь не был уже 7 лет и теперь, вновь посетив остров, вижу, какие разительные перемены к лучшему произошли. Я тронут до глубины души динамикой развития региона.
Торжественную церемонию открытия международного российско-японского фестиваля культуры и искусства на Сахалине продолжил концерт. Начался он с выступления коллектива Московского государственного академического театра танца «Гжель». Следом за этим номером в исполнении гостей с Хоккайдо прозвучала народная песня.
- Японцы для нас уже - родственная нация, мы привыкли к тому, что они к нам приезжают, и пусть это делают чаще. От праздника остались очень позитивные впечатления. Такие мероприятия нужны. Было очень интересно и познавательно, - поделилась эмоциями по завершении праздника южносахалинка Виктория Крылова.
26 июня фестиваль будет встречать Корсаков, а на следующий день - Холмск. В этих городах тоже пройдут совместные фотовыставки и концерты, состоятся чайные церемонии.
На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.
23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
В Южно-Сахалинске прошла рабочая встреча сотрудников пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области с представителями департамента рыболовства министерств сельского, лесного, рыбного хозяйств Японии и Всеяпонской ассоциации промысла сайры бортовыми ловушками («Дзенсамма»). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе пограничного управления региона.
В Сахалинской области проходит дальневосточный гражданский форум «Народы. Религии. Общество». Обсудить вопросы регулирования межнациональных отношений собрались представители Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы РФ, дальневосточных субъектов, общественных организаций и национальных диаспор. Об этом ТИА «Острова» сообщили в правительстве региона.
19 июня вступил в силу приговор бывшему главе МФЦ Сахалинской области. В апреле его признали виновным в совершении семи преступлений - мошенничеств с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
В Сахалинской области установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции (в том числе, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в День молодежи, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве торговли. Таким образом, вторник, 27 июня, станет в регионе «безалкогольным» днем.
29 июня в сквере рядом с музеем «Остров Сахалин» откроется сезон массовых мероприятий. Проектом «Чеховский сквер» горожане и гости Южно-Сахалинска смогут насладиться по сентябрь, дважды в месяц по четвергам с 16 до 19 часов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в культурном учреждении.
28 июня в Южно-Сахалинске в общественной приемной Д. А. Медведева пройдет тематический прием граждан по вопросам благоустройства и ремонта дворовых и придомовых территорий.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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