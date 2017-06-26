Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии»

120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

«Быть патриотом, достойным гражданином России, с честью и гордостью нести высоко звание юный армеец» - клятву с этими словами произнесли мальчишки и девчонки из Анивы, Корсакова, Холмска, Охи и Южно-Сахалинска. Принятие присяги и вступление в ряды «Юнармии» для них стало завершением недельных сборов, которые прошли на полигоне танковой директрисы в окрестностях села Троицкого Анивского района.

- Мы провели боевые стрельбы, дети тренировались на специализированной военной полосе препятствий, постигали азы строевой подготовки. Многие научились подтягиваться и впервые увидели оружие, - отметил начальник штаба всероссийского движения в Сахалинской области Дмитрий Минязев.

Кирилл Жилкин до сих пор находится под впечатлением от пребывания в военном лагере. Ему всего 9 лет и это для него первый подобный опыт.

- Мы вставали в 6:30 утра. Шли на зарядку, умывались, завтракали и затем тренировались. Больше всего понравилось стрелять и преодолевать полосу препятствий. Хочу в дальнейшем продолжить подготовку, - рассказал мальчик.

С успешным завершением сборов ребят поздравили заместитель главнокомандующего войсками восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин, а также исполняющий обязанности заместителя председателя правительства области Антон Зайцев. Было отмечено, что сахалинское региональное отделение «Юнармии» сегодня признано лучшим на Дальнем Востоке.

- В общей сложности в ряды военно-патриотического движения уже вступили около 300 сахалинцев, а к концу года их число увеличится до 500. Открыты отделения в Аниве, Невельске, Корсакове, Холмске, Охе и Южно-Сахалинске, - сказал Антон Зайцев. - Рассчитываю, что юнармейское движение будет множиться, прирастать новыми городами и районами. Что в него вступят еще больше молодых, сильных, целеустремленных и любящих нашу страну ребят, которые знают и ценят великую историю России.

После клятвы и торжественных слов юные армейцы получили железные жетоны с изображением символа всероссийского движения - орла. Завершил мероприятие гимн «Юнармии» в исполнении собравшихся.

Этим летом состоится еще одна смена военно-патриотического лагеря для нескольких десятков сахалинцев. В 2018 году, как ожидается, на остров для участия в подобных сборах приедут и гости - школьники из других регионов Дальнего Востока.