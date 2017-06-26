Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом

В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

25 июня на встрече труппы Чехов-центра с артистами из культурной столицы и руководством театра - главным режиссером театра Юрием Бутусовым и директором Валерием Градковским - прозвучало много теплых слов в адрес организаторов островного фестиваля.

- Мы очень признательны Александру Агееву и Елене Худайбердиевой за гостеприимность. Все наши пожелания исполнялись быстро, словно по мановению волшебной палочки, - отметил директор театра им.Ленсовета Валерий Градковский.

- Лично я первый раз встречаю труппу, которая с таким радушием нас встретила. Я заметила все мелочи, начиная с объявления на доске, в котором приветствуют нас, и заканчивая экскурсией, которую провела Наталья Красилова. Храните эту традицию радушия, эту атмосферу теплоты, которой пропитана у вас в театре каждая гримерка, - адресовала особые слова благодарности артистам сахалинского театра Заслуженная артистка России Анна Ковальчук.

К словам благодарности присоединился и Народный артист России Сергей Мигицко. Он выразил надежду, что Чехов-центр когда-нибудь приедет со своим спектаклем в театр им.Ленсовета.