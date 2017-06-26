Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России

Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

В случае необходимости Анастасия Власова и Иван Гуляев смогут представлять Сахалинскую область в составе сборной страны по лыжным гонкам.

Анастасия и Иван являются воспитанниками школы зимних видов спорта. Оба являются мастерами спорта России. Анастасия - универсальный спортсмен, выступает как на длинных дистанциях, так и спринтерских. В сезоне 2016-2017 показала хорошие результаты и прекрасно выступала на всероссийских стартах - девушка стала пятой в финале Кубка России. В рейтинге Кубка России спортсменка заняла первое место в спринтерском зачете, в общем рейтинге ФЛГР стала 23.

Иван Гуляев в этом сезоне занял третье место на Континентальном Кубке, проходившем в поселке Вершина Теи, завоевал 3 место на втором этапе Кубка России в Чусовом и 6 место на Чемпионате России, где выступал среди лучших лыжников России. В общем рейтинге ФЛГР Иван занимает 36 место.