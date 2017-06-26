Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения

Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

Маленький Саша с большими и удивленными глазами наблюдал за огромными руками Олега Закиева, даже попытался потрогать. Мальчик первый раз увидел такого большого спортсмена.

- Он такой большой, - говорит Саша, - я так не смогу.

Представители региональной федерации по бодибилдингу впервые побывали в реабилитационном центре. Увидев счастливые глаза детей, решили чаще приезжать к ним в гости.

- Восторга было много. Приятно было с ними пообщаться, рассказать о тренировках, показать некоторые упражнения. Обязательно приедем еще раз, - сказал Александр Степаненко.

Региональная общественная федерация бодибилдинга планирует побывать еще в нескольких детских учреждениях. Таким образом, спортсмены пытаются привлечь детей к здоровому образу жизни и пропаганде спорта.