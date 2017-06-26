Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях

На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

В биг эйре, который стал последним видом испытаний для сноубордистов, островные спортсмены также стали победителями и призерами: Вячеслав Эгле завоевал золото, Юрий Чемодуров и Елена Костенко - серебро, Денис Ишимов - бронзу.

- Сейчас я уже приехал третий раз на Камчатку, с каждым годом условия становятся все лучше, трассы готовят более качественно, для нас построили хороший трамплин. Есть возможность тренироваться, и это очень радует, что недалеко от дома можешь приехать и в своей родной атмосфере тренироваться летом, поэтому условия довольно хорошие, - рассказал Юрий Чемодуров.

В турнире участвовали спортсмены со всей страны - Москвы, Приморского и Камчатского краев, Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Сахалинской, Магаданской областей.

По завершению соревнований спортсмены останутся на Камчатке для участия в учебно-тренировочных сборах, которые также пройдут на склонах Вилючинского вулкана.