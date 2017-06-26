26 июня 2017 г., 11:33

Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - управляй им!»

В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

Целью онлайн-чемпионата является повышение уровня знаний молодых пользователей об устройстве, функционировании и возможностях сети Интернет в современной интерактивной форме.

Целевой аудиторией проекта являются обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 лет.

Регистрация участников открылась 15 мая и продлится до 31 октября 2017 года.