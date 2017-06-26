26 июня 2017 г., 11:39

Сахалинский губернатор поздравляет молодежь с наступающим праздником

27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.

- 27 июня в России отмечается День молодежи, и я от всей души поздравляю вас с праздником! Молодое поколение является движущей силой развития островного региона. Предлагая новые идеи и решения в науке, экономике, образовании, культуре и общественной жизни, вы активно участвуете в их воплощении.

В Сахалинской области многое делается для того, чтобы создать необходимые условия для успешной самореализации молодежи. Во всех муниципальных образованиях проходит региональная форумная кампания «ОстроVа», действуют программы, направленные на поддержку талантов, молодёжных общественных организаций. Особое внимание мы уделяем вопросам молодых семей и молодых специалистов, им оказывается материальная помощь, решаются жилищные проблемы.

Мы всегда будем поддерживать людей энергичных, талантливых, готовых добиваться высоких результатов в учебе, творчестве, спорте, в профессиональной деятельности. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все проекты по развитию Сахалинской области.

Желаю молодежи быть настойчивыми в достижении своих целей и смело идти вперед! Крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего!, - высказался глава региона.