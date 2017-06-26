Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта

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180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.
23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
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Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
Женщина, не рассчитав свои финансовые возможности и оформив при этом займы в банках, условия кредитных договоров в дальнейшем не исполнила, что привело к возбуждению в отношении нее сводного исполнительного производства о взыскании 272 тысяч рублей.
Сахалинка так и не предпринимала мер для добровольного погашения задолженности, а связаться с ней и застать ее дома представителям закона не удавалось. Проверив имущественное положение неплательщицы и установив в ее собственности легковой автомобиль марки Toyota Allex, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий.
В итоге данная мера оказалась весьма эффективной: спустя некоторое время сотрудники ДПС установили указанное транспортное средство, среди пассажиров которого оказалась должница. Судебный пристав-исполнитель выехал по месту нахождения автомобиля, а затем подверг его аресту и изъятию.
Осознав серьезность своего положения и не желая расставаться с личным средством передвижения, гражданка явилась на прием в городской отдел судебных приставов и погасила сумму задолженности и исполнительский сбор в полном объеме.
180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.
23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.
На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.
В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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