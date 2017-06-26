26 июня 2017 г., 11:53

Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта

Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

Женщина, не рассчитав свои финансовые возможности и оформив при этом займы в банках, условия кредитных договоров в дальнейшем не исполнила, что привело к возбуждению в отношении нее сводного исполнительного производства о взыскании 272 тысяч рублей.

Сахалинка так и не предпринимала мер для добровольного погашения задолженности, а связаться с ней и застать ее дома представителям закона не удавалось. Проверив имущественное положение неплательщицы и установив в ее собственности легковой автомобиль марки Toyota Allex, судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий.

В итоге данная мера оказалась весьма эффективной: спустя некоторое время сотрудники ДПС установили указанное транспортное средство, среди пассажиров которого оказалась должница. Судебный пристав-исполнитель выехал по месту нахождения автомобиля, а затем подверг его аресту и изъятию.

Осознав серьезность своего положения и не желая расставаться с личным средством передвижения, гражданка явилась на прием в городской отдел судебных приставов и погасила сумму задолженности и исполнительский сбор в полном объеме.