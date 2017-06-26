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Новости
12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

11:39   Сахалинский губернатор поздравляет молодежь с наступающим праздником
                 27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.

11:33   Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

11:08   Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях 
                 На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
                 Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
                 Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.

10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
                 В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:47   Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии 
                 На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

09:35   Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы 
                 В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.

23 июня
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
                 Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.

125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму 
                 23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Сахалинец в районе Взморья поживился полутора центнерами краба
                 23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.

У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов 
                 На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Стройка яхтенного порта в Корсакове не обойдется без набережной 
                 В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Энтеровирус уже пришел на Сахалин
                 В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

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26 июня 2017 г., 12:04

Главный врач Поронайской ЦРБ уволен

В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

В ходе внеплановой проверки медицинского учреждения больницы у ревизоров возникло 40 замечаний. Одно из основных - внушительная просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

- Финансирование ЦРБ ведётся в полном объёме и фактических оснований для создания этой ситуации нет, - отметили в министерстве здравоохранения Сахалинской области. - При этом возникают вопросы по внутренним расходам. Так, ряду сотрудников учреждения производились выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда. Главному врачу без согласования с минздравом регулярно выписывались доплаты из средств, полученных больницей за оказание платных услуг.

Задолженность центральной районной больницы перед поставщиками и подрядчиками составляет 35 миллионов рублей. Треть суммы - неоплаченные коммунальные платежи. Решать накопившееся проблемы предстоит новому руководству. В некоторые организации уже разосланы гарантийные письма, достигнуты договорённости о поэтапном погашении долгов.

Проверкой также установлены нарушения при закупке продуктов для нужд больницы. Довольно часто это происходило без проведения электронных аукционов, хотя такая форма работы позволяет выбирать поставщика, предлагающего наиболее оптимальные цены.

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Автор: Острова


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12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

11:39   Сахалинский губернатор поздравляет молодежь с наступающим праздником
                 27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.

11:33   Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

11:08   Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях 
                 На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
                 Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
                 Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.

10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
                 В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:47   Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии 
                 На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

09:35   Больше 1 000 островитян в 2017 году уже уплатили добровольные пенсионные взносы 
                 В нынешнем году 1 065 жителей Сахалинской области уплатили дополнительные добровольные страховые взносы по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном отделении Пенсионного фонда.

23 июня
Следователи ведут проверку по факту исчезновения семьи туристов на Итурупе
                 Курильским межрайонным следственным отделом проводится проверка по факту безвестного исчезновения туристов - мужчины и женщины 1971 и 1975 годов рождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении. Пара пропала в районе вулкана Баранского.

125 сахалинских школьников отдохнули в Крыму 
                 23 июня первая группа из 125 юных островитян вернулась домой после отдыха в Крыму. Загорелых и довольных ребят в аэропорту Южно-Сахалинска встречали представители регионального министерства образования и родители ребят, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

Сахалинец в районе Взморья поживился полутора центнерами краба
                 23 июня сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области во взаимодействии со стражами порядка пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 килограммов камчатского краба. Об этом ТИА «Острова» сообщили пресс-службе ПУ.

У вулкана Баранского, где пропали туристы, обнаружено множество медвежьих следов 
                 На острове Итуруп продолжаются поиски туристов, пропавших в районе вулкана Баранского, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Стройка яхтенного порта в Корсакове не обойдется без набережной 
                 В Корсакове обсудили концепцию развития яхтенного порта. Туристический проект в администрации представила компания «Флагман». Чиновники и представители общественности внесли свои замечания и предложения по благоустройству участка в районе хлебокомбината, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации.

Энтеровирус уже пришел на Сахалин
                 В Сахалинской области уже начали регистрировать единичные случаи заболеваний энтеровирусной инфекцией, несмотря на то, что подъем заболеваемости обычно отмечается в июле-августе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

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