26 июня 2017 г., 12:04

Главный врач Поронайской ЦРБ уволен

В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

В ходе внеплановой проверки медицинского учреждения больницы у ревизоров возникло 40 замечаний. Одно из основных - внушительная просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками.

- Финансирование ЦРБ ведётся в полном объёме и фактических оснований для создания этой ситуации нет, - отметили в министерстве здравоохранения Сахалинской области. - При этом возникают вопросы по внутренним расходам. Так, ряду сотрудников учреждения производились выплаты, не предусмотренные системой оплаты труда. Главному врачу без согласования с минздравом регулярно выписывались доплаты из средств, полученных больницей за оказание платных услуг.

Задолженность центральной районной больницы перед поставщиками и подрядчиками составляет 35 миллионов рублей. Треть суммы - неоплаченные коммунальные платежи. Решать накопившееся проблемы предстоит новому руководству. В некоторые организации уже разосланы гарантийные письма, достигнуты договорённости о поэтапном погашении долгов.

Проверкой также установлены нарушения при закупке продуктов для нужд больницы. Довольно часто это происходило без проведения электронных аукционов, хотя такая форма работы позволяет выбирать поставщика, предлагающего наиболее оптимальные цены.