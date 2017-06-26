26 июня 2017 г., 12:10

Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд

По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Расследованием установлено, что начальник филиала по Курильскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области, достоверно зная, что лицо не отбыло наказание в виде исправительных работ и было уволено с предприятия в августе 2016 года за прогулы, в октябре 2016 года, используя авторитет представителя власти, обвинил директора и специалиста по кадрам предприятия в неправомерном увольнении осужденного, сообщив им, что они за это могут быть привлечены к ответственности, и во избежание последнего необходимо переделать документы.

Директор предприятия переделала табели учета рабочего времени и приказ, внеся несоответствующую действительности информацию о том, что осужденный отработал полностью и отбыл наказание в виде исправительных работ.

На основании указанных документов начальник филиала по Курильскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области снял осужденного с учета в связи с якобы отбытием наказания.

Доказательства, собранные в ходе расследования, признаны прокурором достаточными, уголовное дело направлено в суд.