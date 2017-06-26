Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе»

180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

В соревнованиях принимают участие юные казачата из 15 районов Сахалинской области. Главная цель мероприятия - военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка юношей к службе в вооруженных силах России, формирование здорового образа жизни, знакомство школьников с казачьей культурой.

На церемонии открытия игры казачат приветствовали представители Сахалино-Курильского окружного казачьего общества и регионального министерства образования. К участникам игры обратилась заместитель министра образования Елена Бабина.

- Дорогие ребята, уважаемые педагоги и почетные гости! Я с большим удовольствием приветствую всех участников и организаторов сегодняшнего мероприятия. Надо сказать, что игра «Казачий сполох» - это яркий пример реализации программы патриотического воспитания молодежи. В островном регионе мы проводим «Казачий сполох» уже третий год. И нам есть чем гордиться! Отрадно отметить, что сахалинские ребята показывают отличные результаты на всероссийском уровне, занимая призовые места. Так держать! Я желаю всем участникам сегодняшнего областного этапа военно-спортивной игры удачи и честной борьбы, - сказала заместитель министра.

В течение 10 дней ребята будут демонстрировать свое мастерство в следующих конкурсах: «Визитная карточка команды», «У походного костра», «Строевая подготовка», «Огневая подготовка», «Ориентирование на местности», «Казачий боевой листок», кросс по пересеченной местности, преодоление казачьей полосы препятствий, знание материальной части стрелкового оружия, военно-спортивная эстафета.

Настоящим украшением торжественной церемонии открытия игры стало выступление знаменитого народного ансамбля казачьей песни «Воля» (руководитель Людмила Засенко) и показательные выступления участников мероприятия.

Итоги игры будут подведены 5 июля. Команда-победительница регионального этапа представит островной регион в финале Всероссийской военно-спортивной игры, который пройдёт этой осенью в Краснодарском крае.

Как отмечают в министерстве образования, на Сахалине с каждым годом расширяются география и количество участников казачьего образования. Сегодня в области открыто 20 объединений дополнительного образования, которые ориентированы на развитие традиций казачества. Участниками этого движения стали более 500 ребят в возрасте от 7 до 18 лет.