26 июня 2017 г., 13:39

28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района

28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Граждане могут обратиться на прием по месту нахождения прокуратуры Курильского района (Курильск, улица Ленинского Комсомола, 24).

Лицам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Предварительная запись и прием письменных обращений, содержащих сведения о нарушениях закона, прав и свобод граждан осуществляется до 28 июня по адресу прокуратуры Курильского района и по телефону: 8 (42454) 4-26-08.