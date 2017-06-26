28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района

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Новости
15:38   В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 
                 25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

14:49   Охинский район продолжает быть на грани пожароопасности
                 Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:23   Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края 
                 В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

14:13   Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

13:56   В столице Сахалина определили лучших нардистов 
                 В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

13:49   Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок
                 За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

13:39   28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района
                 28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

11:39   Сахалинский губернатор поздравляет молодежь с наступающим праздником
                 27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.

11:33   Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

11:08   Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях 
                 На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
                 Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
                 Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.

10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
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09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:47   Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии 
                 На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

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26 июня 2017 г., 13:39

28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района

28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Граждане могут обратиться на прием по месту нахождения прокуратуры Курильского района (Курильск, улица Ленинского Комсомола, 24). 

Лицам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Предварительная запись и прием письменных обращений, содержащих сведения о нарушениях закона, прав и свобод граждан осуществляется до 28 июня по адресу прокуратуры Курильского района и по телефону: 8 (42454) 4-26-08.

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Автор: Острова


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15:38   В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 
                 25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

14:49   Охинский район продолжает быть на грани пожароопасности
                 Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:23   Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края 
                 В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

14:13   Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

13:56   В столице Сахалина определили лучших нардистов 
                 В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

13:49   Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок
                 За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

13:39   28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района
                 28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

11:39   Сахалинский губернатор поздравляет молодежь с наступающим праздником
                 27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.

11:33   Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

11:08   Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях 
                 На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
                 Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
                 Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.

10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
                 В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

09:47   Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск окунутся в культуру Японии 
                 На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

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