28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района

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25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.
Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.
За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
|Архив новостей
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28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
Граждане могут обратиться на прием по месту нахождения прокуратуры Курильского района (Курильск, улица Ленинского Комсомола, 24).
Лицам, желающим обратиться на прием, необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Предварительная запись и прием письменных обращений, содержащих сведения о нарушениях закона, прав и свобод граждан осуществляется до 28 июня по адресу прокуратуры Курильского района и по телефону: 8 (42454) 4-26-08.
25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.
Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.
В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.
Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.
В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.
За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.
28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.
По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.
В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.
27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.
В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.
На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.
Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.
Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.
В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.
120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.
На Сахалине стартовал первый международный российско-японский фестиваль культуры и искусства. Его мероприятия охватят три города: Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Много не правельных фактов в вашей статье. Во первых не у ...
Кому можно обратиться на счёт киосков ?(работать)
Очень приятно, что Олег Кожемяка побывал в нашем районе. ...
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