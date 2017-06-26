26 июня 2017 г., 13:49

Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок

За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

В ходе распития спиртного мужчина и женщина поссорились. Островитянин нанес знакомой один удар ножом и еще около 16 раз неизвестными предметами по голове и верхним конечностям. Смерть женщины наступила на месте происшествия в результате острой кровопотери.

На следующий день мужчина решил скрыть труп женщины. Отчленив голову, он спрятал ее на балконе, а тело потерпевшей перемотал скотчем, накрыл ковром и спрятал под кровать. Спустя неделю труп женщины обнаружил мужчина, пришедший в гости к убийце.

За жестокую расправу суд приговорил пенсионера к 14 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.