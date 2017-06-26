В столице Сахалина определили лучших нардистов

В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

XI Городской турнир по нардам состоялся в Южно-Сахалинске в минувшие выходные. В этом году организаторы впервые провели соревнования в летнее время.

- Раньше мы делали перерыв на лето и встречались с участниками уже только в сентябре. Ни для кого не секрет, что в теплое время года люди отдают предпочтение отдыху на природе. Одни улетают с острова на время отпуска, другие - посвящают выходные работе на даче. Но этой весной мы впервые провели VIP-турнир, победитель которого был отправлен на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам в Пятигорск. При этом, ему не нужно было тратить ни копейки из своего кармана. Все было оплачено за счет собственных средств и с помощью наших постоянных спонсоров.Люди увидели перспективу. Возможность побывать на соревнованиях высшего уровня подогрела их интерес, и они сами попросили организовать турнир в летнее время. Мы подумали, что участников все-таки будет немного, и расположились в одном из кафе города. Однако заявок поступило столько, что многим желающим, к сожалению, пришлось отказать. Возможно, этим летом мы проведем еще один турнир, на который сможет попасть большее количество людей, - рассказал главный организатор турнира Сергей И, председатель региональной молодежной общественной организации «Лидер».

В итоге золотая медаль в турнире досталась Евгению Осташевскому. Мужчина уже бывал в призерах, но первого места еще не занимал. Следом за ним расположился один из постоянных игроков Константин Иноземцев. Третье место отвоевал Денис Пак.

По словам обладателя бронзовой медали, он уже и не верил, что сможет попасть в тройку лидеров, так как почти в самом конце ему пришлось сражаться с двумя игроками, которые считаются одними из сильнейших нардистов в городе. Однако в итоге Денису удалось одержать над ними победу. Это в очередной раз подтверждает, что шансы есть у каждого, отметили организаторы.

По итогам предыдущего сезона 16 победителей и призеров всех прошедших игр сражались на VIP-турнире за право попасть на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам. Победу одержал Александр Цоя. Результатами и впечатлением мужчина поделиться по возвращению на Сахалин.

Следующий VIP-турнир состоится весной 2018 года. Он соберет на одной площадке всех победителей и призеров второго сезона.