26 июня 2017 г., 14:13

Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка

Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

По предварительным данным, 9 июня мальчик 2016 года рождения был изъят из семьи сотрудниками уполномоченных органов и помещен в детское отделение Макаровской центральной районной больницы.

Впоследствии одному из родителей ребенка на телефон поступило сообщение, содержащее видеозапись, фиксирующую факт высказывания медицинским работником оскорблений в адрес малолетнего. По голосу в медицинском работнике родитель узнал медсестру районной больницы.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение бывшей медицинской сестры, опрашивают сотрудников и руководство Макаровской центральной районной больницы.

По результатам проведения проверочных мероприятий будет дана юридическая оценка действиям бывшего медработника, а также должностных лиц медучреждения.