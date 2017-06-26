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Новости
15:46   На Сахалине стартует летний фестиваль ГТО
                 27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном минспорте.

15:38   В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 
                 25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

14:49   Охинский район продолжает быть на грани пожароопасности
                 Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:23   Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края 
                 В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

14:13   Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

13:56   В столице Сахалина определили лучших нардистов 
                 В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

13:49   Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок
                 За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

13:39   28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района
                 28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

11:39   Сахалинский губернатор поздравляет молодежь с наступающим праздником
                 27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.

11:33   Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

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10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
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10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
                 Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.

10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
                 В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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26 июня 2017 г., 14:13

Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка

Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

По предварительным данным, 9 июня мальчик 2016 года рождения был изъят из семьи сотрудниками уполномоченных органов и помещен в детское отделение Макаровской центральной районной больницы.

Впоследствии одному из родителей ребенка на телефон поступило сообщение, содержащее видеозапись, фиксирующую факт высказывания медицинским работником оскорблений в адрес малолетнего. По голосу в медицинском работнике родитель узнал медсестру районной больницы.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение бывшей медицинской сестры, опрашивают сотрудников и руководство Макаровской центральной районной больницы.

По результатам проведения проверочных мероприятий будет дана юридическая оценка действиям бывшего медработника, а также должностных лиц медучреждения.

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Автор: Острова


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15:46   На Сахалине стартует летний фестиваль ГТО
                 27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном минспорте.

15:38   В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 
                 25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

14:49   Охинский район продолжает быть на грани пожароопасности
                 Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:23   Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края 
                 В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

14:13   Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

13:56   В столице Сахалина определили лучших нардистов 
                 В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

13:49   Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок
                 За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

13:39   28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района
                 28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

11:39   Сахалинский губернатор поздравляет молодежь с наступающим праздником
                 27 июня в Российской Федерации отмечается День молодежи. Накануне губернатор Сахалинской области обратился к островной молодежи с поздравлением.

11:33   Сахалинских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-чемпионате «Изучи Интернет - управляй им!»
                 В 2017 году Координационный центр национального домена сети «Интернет» в рамках реализации проекта «Изучи Интернет - управляй им!» организует V Всероссийский онлайн-чемпионат. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

11:08   Еще 4 медали завоевали сахалинские сноубордисты на Всероссийских соревнованиях 
                 На Камчатке завершились Всероссийские соревнования по сноуборду «Дальний Восток - 2017». В первые соревновательные дни спортсменам из Сахалинской области удалось завоевать семь медалей, сообщили ТИА «Острова» в областном минспорте.

10:57   Сахалинские бодибилдеры посещают детские учреждения 
                 Представители федерации бодибилдинга Сахалинской области побывали в реабилитационном центре «Преодоление». Олег Закиев и Александр Степаненко подготовили для детей показательную программу, после которой ответили на их вопросы, рассказали ТИА «Острова» в областном министерстве спорта.

10:41   Двое сахалинских лыжников вошли в резервный состав сборной России 
                 Двое лыжников из Сахалинской области вошли в резервный состав сборной страны. Теперь Анастасия Власова и Иван Гуляев будут принимать участие в совместных учебно-тренировочных сборах с известными спортсменами России, сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона.

10:30   Сахалинские огнеборцы тушили легковушку 
                 Пожарные ликвидировали возгорание в Александровск-Сахалинском районе. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 25 июня в 01:17, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧ России по Сахалинской области.

10:01   Артисты театра им. Ленсовета ждут коллег из Чехов-центра с обратным визитом 
                 В Южно-Сахалинске завершился театральный фестиваль «Сахалинская рампа-2017». Его финалом стал показ спектакля «Город. Женитьба. Гоголь» Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Чехов-центре.

09:55   Больше сотни юных сахалинцев пополнили ряды «Юнармии» 
                 120 сахалинских школьников вступили в ряды «Юнармии». Накануне в Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония посвящения учащихся в члены всероссийского военно-патриотического общественного движения, рассказали ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области.

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