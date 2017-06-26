Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края

В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

В турнире традиционно приняли участие спортсмены из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска и Южно-Сахалинска.

Матвей Скиданов выступал в возрастной категории 10-14 лет. При том, что юноша впервые выступает на соревнованиях такого уровня, ему удалось завоевать серебряную медаль.

- Другой сахалинец, Семен Олсуфьев, также упорно боролся за медали, но не смог попасть в призы. Для нас это замечательный результат, дети в первый раз на выездных соревнованиях, сильно волновались, но смогли справиться и показать достойный результат, - рассказали в федерации гольфа Сахалинской области.