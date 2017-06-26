26 июня 2017 г., 15:46

На Сахалине стартует летний фестиваль ГТО

27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном минспорте.

Торжественное открытие фестиваля назначено на 13:30. К участию в тестировании допускаются команды, состоящие из 8 участников: два мальчика и две девочки 11-12 лет (III ступень), два мальчика и две девочки 13-15 лет (IV ступень).

В программу летнего фестиваля включены следующие испытания: плавание, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, подтягивание, отжимание, бег на 60, 1 500 и 2 000 метров, метание мяча, стрельба из электронного оружия.

Победителей и призеров наградят грамотами и медалями.