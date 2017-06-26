26 июня 2017 г., 15:52

Холмский клуб «Поры военной детвора» отметил первый день рождения

Холмский клуб «Поры военной детвора», организованный отделением общероссийской общественной организации «Дети войны», 26 июня отметил годовщину со дня основания. В фойе кинодосугового центра «Россия» собрались участники клуба и все те, кто пришёл поприветствовать виновников торжества, рассказали ТИА «Острова» в администрации Холмска.

Поздравления прозвучали в этот день от главы администрации городского округа Андрея Сухомесова и заместителя главы Марины Герасимовой.

- На празднике царила тёплая, душевная атмосфера, создать которую помогли яркие концертные номера, подготовленные как коллективом КДЦ, так и самими представителями клуба, значительная часть которых является исполнителями хора «С песней по жизни». Кстати, хор тоже был создан совсем недавно, но, несмотря на свою «молодость», уже успел полюбиться многим горожанам, - сообщили в пресс-службе администрации.

Одна из главных задач клуба, как отметила председатель правления организации «Дети войны» Алла Наумова, - дать возможность людям пожилого возраста встречаться, общаться, находить единомышленников по интересам, выйти из пространства, ограниченного домашними стенами и приносить пользу обществу.

- Судя по той широкой деятельности, которую ведёт клуб, как, впрочем, и вся организация «Дети войны», задача эта решается успешно, - отметили в администрации Холмска.