26 июня 2017 г., 16:05

Островитянка оставила «доброго» гостя без денег на карте

В Углегорске полицейские раскрыли кражу денег. 25 июня местный житель сообщил в отдел полиции, что у него с банковской карты похитили 9 270 рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

Сотрудники полиции установили, что 19 июня года гражданин приходил в гости к знакомой 1988 года рождения и распивал с ней спиртное. В какой-то момент он предложил свою банковскую карту несовершеннолетней дочке хозяйки квартиры, продиктовал PIN-код и предложил сбегать в магазин, чтобы купить себе сладости.

Девочка засмущалась и от предложения отказалась. Потерпевший покинул квартиру, забыв при этом свою пластиковую карту. Утром хозяйка проснулась и обнаружила забытую карту, узнала у дочки цифровую комбинацию, которую накануне продиктовал гость, и отправилась снимать и тратить чужие деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.