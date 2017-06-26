26 июня 2017 г., 16:20

Ревнивая сахалинка зарезала молодого сожителя

В Макарове по горячим следам раскрыт факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью местного жителя. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 23 июня стражам порядка пришло сообщение - в районную больницу поступил 29-летний житель с колото-резаной раной грудной клетки.

По адресу происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа. По горячим следам сотрудники полиции установили картину произошедшего и задержали причастную к данному деянию гражданку - 42-летнюю жительницу райцентра.

Оказалось, что потерпевший и подозреваемая являются сожителями. Вечером молодой человек пошел в гости к знакомым, где задержался допоздна. Когда подозреваемая пришла, чтобы забрать своего сожителя домой, между ними вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта подозреваемая взяла кухонный нож и нанесла удар в грудь друга.

Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «З» части 2 статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.