В Поронайске в развалинах дома нашли человеческие кости

На Сахалине проходит акция «Вода - безопасная территория»

26 июня в Сахалинской области стартовала акция «Вода - безопасная территория», сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС России. Участники мероприятия проведут профилактическую работу в наиболее популярных местах отдыха на воде.



26 июня в Сахалинской области стартовала акция «Вода - безопасная территория», сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС России. Участники мероприятия проведут профилактическую работу в наиболее популярных местах отдыха на воде.

14-летняя островитянка получила медаль «Сирийско-Российская дружба»

Жительница Анивы, командир юнармейского отряда Елизавета Калентьева получила медаль «Сирийско-Российская дружба», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. Такой награды удостаиваются военные и гражданские лица Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики за миротворческую миссию, вклад в укрепление дружеских отношений между двумя государствами.



Жительница Анивы, командир юнармейского отряда Елизавета Калентьева получила медаль «Сирийско-Российская дружба», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. Такой награды удостаиваются военные и гражданские лица Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики за миротворческую миссию, вклад в укрепление дружеских отношений между двумя государствами.

У грязевого вулкана сахалинцам организовали место для жарки шашлыка

Близ грязевого вулкана в 18 километрах от Южно-Сахалинска появились скамейки, стол и стационарный мангал, сообщили ТИА «Острова» в Агентстве по туризму Сахалинской области.



Близ грязевого вулкана в 18 километрах от Южно-Сахалинска появились скамейки, стол и стационарный мангал, сообщили ТИА «Острова» в Агентстве по туризму Сахалинской области.

Сахалинских производителей пиломатериалов обязали по-новому отчитываться о сделках

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области напоминает, что с 1 июля производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).



Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области напоминает, что с 1 июля производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

В Поронайске в развалинах дома нашли человеческие кости

В воскресенье, 25 июня, в Поронайске при разборе заброшенного дома люди обнаружили костные останки человека. Следователи организовали проверку, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.



В воскресенье, 25 июня, в Поронайске при разборе заброшенного дома люди обнаружили костные останки человека. Следователи организовали проверку, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

Ревнивая сахалинка зарезала молодого сожителя

В Макарове по горячим следам раскрыт факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью местного жителя. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 23 июня стражам порядка пришло сообщение - в районную больницу поступил 29-летний житель с колото-резаной раной грудной клетки.



В Макарове по горячим следам раскрыт факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью местного жителя. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 23 июня стражам порядка пришло сообщение - в районную больницу поступил 29-летний житель с колото-резаной раной грудной клетки.

Островитянка оставила «доброго» гостя без денег на карте

В Углегорске полицейские раскрыли кражу денег. 25 июня местный житель сообщил в отдел полиции, что у него с банковской карты похитили 9 270 рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.



В Углегорске полицейские раскрыли кражу денег. 25 июня местный житель сообщил в отдел полиции, что у него с банковской карты похитили 9 270 рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

Холмский клуб «Поры военной детвора» отметил первый день рождения

Холмский клуб «Поры военной детвора», организованный отделением общероссийской общественной организации «Дети войны», 26 июня отметил годовщину со дня основания. В фойе кинодосугового центра «Россия» собрались участники клуба и все те, кто пришёл поприветствовать виновников торжества, рассказали ТИА «Острова» в администрации Холмска.



Холмский клуб «Поры военной детвора», организованный отделением общероссийской общественной организации «Дети войны», 26 июня отметил годовщину со дня основания. В фойе кинодосугового центра «Россия» собрались участники клуба и все те, кто пришёл поприветствовать виновников торжества, рассказали ТИА «Острова» в администрации Холмска.

На Сахалине стартует летний фестиваль ГТО

27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном минспорте.



27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном минспорте.

В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства

25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.



25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

Охинский район продолжает быть на грани пожароопасности

Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.



Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края

В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.



В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка

Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.



Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

В столице Сахалина определили лучших нардистов

В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок

За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.



За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района

28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе»

180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.



180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд

По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.



По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Главный врач Поронайской ЦРБ уволен

В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.



В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.