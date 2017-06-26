26 июня 2017 г., 16:49

Сахалинских производителей пиломатериалов обязали по-новому отчитываться о сделках

Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области напоминает, что с 1 июля производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

В соответствии с распоряжением правительства РФ, перечень видов древесины, на которые распространяются положения Лесного кодекса Российской Федерации о транспортировке древесины и учете сделок с ней, дополнен продукцией первичного лесопиления (пиломатериалы, брус, шпалы). В связи с этим на лиц, осуществляющих сделки с указанной древесиной, возлагается обязанность вносить сведения о таких сделках в ЕГАИС.

21 июня 2017 года Федеральное агентство лесного хозяйства провело дистанционное обучение для всех, кого коснутся данные изменения. С новыми особенностями учета сделок можно ознакомиться, просмотрев запись обучающего курса. Запись вебинара доступна по ссылке: https://my.webinar.ru/record/975562