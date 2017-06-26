У грязевого вулкана сахалинцам организовали место для жарки шашлыка

Близ грязевого вулкана в 18 километрах от Южно-Сахалинска появились скамейки, стол и стационарный мангал, сообщили ТИА «Острова» в Агентстве по туризму Сахалинской области.

Среди природных достопримечательностей Сахалина грязевой вулкан - отличное место для фотосъемки в жанре фэнтези. Ученые до сих пор не определили точный механизм образования этого и подобных ему вулканов. Они знают только, что связан он с тектонической активностью земли.

Южно-сахалинский вулкан очень популярен у местных и приезжих благодаря своей доступности. Без особого труда здесь можно воочию проследить результаты горячего дыхания земли. Отсюда открываются потрясающие виды, так как грязевые кратеры возвышаются над окружающей местностью. Пешая дорога также очень живописна, особенно в начале осени, отмечают в Агентстве.