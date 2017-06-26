14-летняя островитянка получила медаль «Сирийско-Российская дружба»

Жительница Анивы, командир юнармейского отряда Елизавета Калентьева получила медаль «Сирийско-Российская дружба», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. Такой награды удостаиваются военные и гражданские лица Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики за миротворческую миссию, вклад в укрепление дружеских отношений между двумя государствами.

Елизавете Калентьевой 14 лет, учится она в анивской школе № 1, активист военно-патриотического движения «Юнармия», возглавляет отряд. Связать свою судьбу с российской армией решила давно. Ее отец - полковник запаса, ветеран боевых действий в Чечне, мама - прапорщик. С детства Лиза с отцом на полигонах и на стрельбищах. такая жизнь, признается, ей по нраву.

Медаль Елизавете вручили за инициативу и организацию акции по поздравлению военнослужащих в Сирии с Днем российской Армии. Письма решили написать всем отрядом, а оформить в виде фронтовых треугольников - такой Лиза увидела в архиве отца. Передать письма решили с оказией - как раз в это время отец, председатель правления сахалинской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», полковник запаса Станислав Калентьев занимался подготовкой гуманитарного груза для наших военнослужащих в Сирии. Никто из ребят тогда и не представлял, что акцию подхватят сначала анивские школьники, затем ученики всей Сахалинской области, а затем, уже из просторов интернета, Лиза узнала, что ее поддержали во многих городах большой страны.

Награду Елизавете Калентьевой вручил заместитель председателя правления сахалинской организации РСВА Игорь Горожанов в день принятия присяги новобранцев «Юнармии». В этот день в отряд Елизаветы Калентьевой вступили официально 25 анивских школьников. Решение о поощрении юной анивчанки принял Центральный комитет РСВА. Лизу с заслуженной наградой поздравили министр спорта и молодежной политики Сергей Буренков и мэр Анивского городского округа Александр Ивашов.

Сегодня отряд «Юнармии» в Аниве состоит из 29 ребят. Елизавета Калентьева командует ребятами с первого дня образования местного отделения «Юнармии» в Анивском городском округе. Ребята изучают приемы рукопашного боя, занимаются огневой и строевой подготовкой, изучают историю Армии России. В подчинении у Лизы 20 мальчишек и 8 девчонок в возрасте от 9 до 16 лет.