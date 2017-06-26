26 июня 2017 г., 17:34

На Сахалине проходит акция «Вода - безопасная территория»

26 июня в Сахалинской области стартовала акция «Вода - безопасная территория», сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС России. Участники мероприятия проведут профилактическую работу в наиболее популярных местах отдыха на воде.

Особое внимание уделят детским оздоровительным учреждениям.

Основные задачи акции:

- выявление мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах;

- максимальный охват мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах, детских оздоровительных лагерей и туристических баз, расположенных вблизи водных объектов;

- проведение надзорных мероприятий за пользованием маломерными судами, в том числе осуществляющими перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по правилам безопасного поведения на воде в летний период.

Во время мероприятия будет увеличено число контрольно-надзорных мероприятий за пользованием маломерными судами, что позволит выявить больше случаев нарушений правил их эксплуатации. Завершится акция 2 августа.