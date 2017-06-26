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Новости
17:34   На Сахалине проходит акция «Вода - безопасная территория»
                 26 июня в Сахалинской области стартовала акция «Вода - безопасная территория», сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС России. Участники мероприятия проведут профилактическую работу в наиболее популярных местах отдыха на воде.

17:26   14-летняя островитянка получила медаль «Сирийско-Российская дружба» 
                 Жительница Анивы, командир юнармейского отряда Елизавета Калентьева получила медаль «Сирийско-Российская дружба», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. Такой награды удостаиваются военные и гражданские лица Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики за миротворческую миссию, вклад в укрепление дружеских отношений между двумя государствами.

17:05   У грязевого вулкана сахалинцам организовали место для жарки шашлыка 
                 Близ грязевого вулкана в 18 километрах от Южно-Сахалинска появились скамейки, стол и стационарный мангал, сообщили ТИА «Острова» в Агентстве по туризму Сахалинской области.

16:49   Сахалинских производителей пиломатериалов обязали по-новому отчитываться о сделках
                 Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области напоминает, что с 1 июля производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

16:42   В Поронайске в развалинах дома нашли человеческие кости
                 В воскресенье, 25 июня, в Поронайске при разборе заброшенного дома люди обнаружили костные останки человека. Следователи организовали проверку, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

16:20   Ревнивая сахалинка зарезала молодого сожителя
                 В Макарове по горячим следам раскрыт факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью местного жителя. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 23 июня стражам порядка пришло сообщение - в районную больницу поступил 29-летний житель с колото-резаной раной грудной клетки.

16:05   Островитянка оставила «доброго» гостя без денег на карте
                 В Углегорске полицейские раскрыли кражу денег. 25 июня местный житель сообщил в отдел полиции, что у него с банковской карты похитили 9 270 рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

15:52   Холмский клуб «Поры военной детвора» отметил первый день рождения
                 Холмский клуб «Поры военной детвора», организованный отделением общероссийской общественной организации «Дети войны», 26 июня отметил годовщину со дня основания. В фойе кинодосугового центра «Россия» собрались участники клуба и все те, кто пришёл поприветствовать виновников торжества, рассказали ТИА «Острова» в администрации Холмска.

15:46   На Сахалине стартует летний фестиваль ГТО
                 27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном минспорте.

15:38   В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 
                 25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

14:49   Охинский район продолжает быть на грани пожароопасности
                 Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:23   Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края 
                 В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

14:13   Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

13:56   В столице Сахалина определили лучших нардистов 
                 В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

13:49   Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок
                 За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

13:39   28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района
                 28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

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26 июня 2017 г., 17:34

На Сахалине проходит акция «Вода - безопасная территория»

26 июня в Сахалинской области стартовала акция «Вода - безопасная территория», сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС России. Участники мероприятия проведут профилактическую работу в наиболее популярных местах отдыха на воде.

Особое внимание уделят детским оздоровительным учреждениям.

Основные задачи акции:

- выявление мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах;

- максимальный охват мест неорганизованного отдыха людей на водных объектах, детских оздоровительных лагерей и туристических баз, расположенных вблизи водных объектов;

- проведение надзорных мероприятий за пользованием маломерными судами, в том числе осуществляющими перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде;

- проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по правилам безопасного поведения на воде в летний период.

Во время мероприятия будет увеличено число контрольно-надзорных мероприятий за пользованием маломерными судами, что позволит выявить больше случаев нарушений правил их эксплуатации. Завершится акция 2 августа.

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Автор: Острова


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17:34   На Сахалине проходит акция «Вода - безопасная территория»
                 26 июня в Сахалинской области стартовала акция «Вода - безопасная территория», сообщили ТИА «Острова» в областном управлении МЧС России. Участники мероприятия проведут профилактическую работу в наиболее популярных местах отдыха на воде.

17:26   14-летняя островитянка получила медаль «Сирийско-Российская дружба» 
                 Жительница Анивы, командир юнармейского отряда Елизавета Калентьева получила медаль «Сирийско-Российская дружба», сообщили ТИА «Острова» в городской администрации. Такой награды удостаиваются военные и гражданские лица Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики за миротворческую миссию, вклад в укрепление дружеских отношений между двумя государствами.

17:05   У грязевого вулкана сахалинцам организовали место для жарки шашлыка 
                 Близ грязевого вулкана в 18 километрах от Южно-Сахалинска появились скамейки, стол и стационарный мангал, сообщили ТИА «Острова» в Агентстве по туризму Сахалинской области.

16:49   Сахалинских производителей пиломатериалов обязали по-новому отчитываться о сделках
                 Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области напоминает, что с 1 июля производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС).

16:42   В Поронайске в развалинах дома нашли человеческие кости
                 В воскресенье, 25 июня, в Поронайске при разборе заброшенного дома люди обнаружили костные останки человека. Следователи организовали проверку, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

16:20   Ревнивая сахалинка зарезала молодого сожителя
                 В Макарове по горячим следам раскрыт факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью местного жителя. Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области, 23 июня стражам порядка пришло сообщение - в районную больницу поступил 29-летний житель с колото-резаной раной грудной клетки.

16:05   Островитянка оставила «доброго» гостя без денег на карте
                 В Углегорске полицейские раскрыли кражу денег. 25 июня местный житель сообщил в отдел полиции, что у него с банковской карты похитили 9 270 рублей, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД России по Сахалинской области.

15:52   Холмский клуб «Поры военной детвора» отметил первый день рождения
                 Холмский клуб «Поры военной детвора», организованный отделением общероссийской общественной организации «Дети войны», 26 июня отметил годовщину со дня основания. В фойе кинодосугового центра «Россия» собрались участники клуба и все те, кто пришёл поприветствовать виновников торжества, рассказали ТИА «Острова» в администрации Холмска.

15:46   На Сахалине стартует летний фестиваль ГТО
                 27 июня в Южно-Сахалинске на стадионе «Спартак» состоится летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном минспорте.

15:38   В Южно-Сахалинске прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 
                 25 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства в столице Сахалинской области прошла выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, сообщили ТИА «Острова» в областном центре народного творчества.

14:49   Охинский район продолжает быть на грани пожароопасности
                 Во вторник, 27 июня, в лесах Охинского района прогнозируется высокая пожарная опасность. О таких данных управления Росгидромета ТИА «Острова» сообщили в управлении МЧС России по Сахалинской области.

14:23   Юный сахалинский гольфист взял «серебро» на открытом первенстве Приморского края 
                 В минувшие выходные в поселке Горные ключи прошло открытое первенство Приморского края по гольфу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области. Всего на гольф-поле вышло около 30 человек.

14:13   Сахалинские следователи ищут медсестру, оскорбившую ребенка
                 Следственным отделом по Макаровскому району проводится процессуальная проверка по факту оскорбления медицинской сестрой малолетнего ребенка в районной больнице - прокуратура передала материалы дела. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

13:56   В столице Сахалина определили лучших нардистов 
                 В Южно-Сахалинске определили первую тройку победителей нового сезона турниров по нардам. Она через год попадет на VIP-турнир нового сезона и сможет состязаться за путевку на Всероссийский чемпионат по спортивным нардам, сообщили ТИА «Острова» в пресс-центре молодежного правительства Сахалинской области.

13:49   Пенсионер из Невельска, расчленивший знакомую, получил срок
                 За убийство 68-летний житель Невельска приговорен к 14 годам 6 месяцам лишения свободы. В мае 2016 года он жестоко расправился с собутыльницей, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

13:39   28 июня руководители правоохранительных органов проведут прием жителей Курильского района
                 28 июня с 10 до 12 часов первый заместитель прокурора Сахалинской области Владимир Минигораев совместно с руководителями правоохранительных органов проведет по видеосвязи прием жителей Курильского района. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:15   Юные сахалинские казачата встретились на «Казачьем сполохе» 
                 180 островных казачат стали участниками военно-спортивной игры «Казачий сполох-2017». Открытие областного этапа игры прошло 25 июня на базе загородного лагеря «Юбилейный», рассказали ТИА «Острова» в министерстве образования Сахалинской области.

12:10   Начальник курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции пойдет под суд
                 По уголовному делу в отношении начальника курильского филиала уголовно-исполнительной инспекции утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

12:04   Главный врач Поронайской ЦРБ уволен
                 В Поронайской ЦРБ главный врач освобожден от занимаемой должности из-за нарушений трудовой дисциплины. Кроме этого, у руководства регионального минздрава накопилось к нему немало вопросов, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

11:53   Сахалинка резво выплатила задолженность по кредиту в опаске остаться без транспорта
                 Жительница областного центра чуть не лишилась автотранспорта из-за неуплаты задолженности по кредиту, сообщили ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

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