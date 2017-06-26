26 июня 2017 г., 18:19

Были танцы: житель Углегорска пропил чужой телевизор

В отдел МВД России по Углегорскому району обратилась гражданка, сообщившая, что у нее похитили телевизор стоимостью 17 тысяч рублей. По версии следствия, эта женщина ходила в гости к знакомой, где кроме нее был еще гражданин 1988 года рождения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в управлении МВД по Сахалинской области.

Хозяйка квартиры просила потерпевшую принести свой телевизор, поскольку своего не было, а хотелось разнообразить досуг. В ходе застолья спиртное иссякло, а упомянутый молодой человек предложил владелице телевизор продать и купить еще горячительного. Женщина отказалась. Тогда данный гражданин дождался, пока заявительница уснет и похитил устройство, после чего продал его первому встречному.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.