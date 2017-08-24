Сахалинец развел крупную «плантацию» мака

В Южно-Сахалинске сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков управления задержали подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений в особо крупном размере. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В ходе проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Мак-2017» полицейские получили информацию о том, что житель села 1-я Падь выращивает запрещенные к возделыванию растения. Проверяя полученные сведения, стражи порядка произвели осмотр участка предполагаемого злоумышленника.

За высоким забором полицейские обнаружили аккуратно возделанные грядки, на которых произрастало несколько сотен кустов запрещенного растения рода «мак». В специально оборудованной теплице также обильно произрастал мак, который уже находился в стадии цветения. Всего в результате проведенного мероприятия полицейскими было изъято более двух тысяч кустов наркосодержащих растений.

42-летний подозреваемый дал признательные показания и пояснил, что посадил мак, чтобы изготовить наркотики для личного употребления. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.