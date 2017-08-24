На закрытии смены лагеря «Поиск» приземлился вертолет с мороженым

В селе Победино проходят торжественные мероприятия в честь закрытия последней смены молодежного патриотического лагеря «Поиск». В ней поучаствовали 47 ребят со всей Сахалинской области. Сегодня школьники и гости посмотрели три фильма и клип о жизни лагеря. А вечером всех ждут шашлыки и творческая программа.

Официально смена закончится 27 августа, но к завершению организаторы готовятся заранее, проводя встречи и мероприятия. Так, утром 24 августа, как рассказал генеральный директор Сахалинского отделения международного фонда «Победа-1945» Игорь Андреев, участникам смены, сотрудникам лагеря, приехавшим гостям показали клип, снятый два года назад студентами Высшей школы телевидения и документальных фильмов из Мюнхена. В картине - быт, взаимоотношения участников лагеря, полевые работы. Затем зрители увидели три небольших ярких фильма о жизни в «Поиске», снятых уже в этом году.

После показов прошел концерт, дети читали стихи, танцевали, показывали сценки. В полдень на площадку приземлился вертолет Robinson R44. Это вызвало особый восторг у ребят, тем более что пилот с удовольствием поделился со всеми рассказами об особенностях небесной профессии.

- Мероприятие прошло замечательно! Некоторые девчонки даже всплакнули - грустно, что смена заканчивается. Кстати, некоторые участники были и на первой смене - так детям здесь нравится. Танцы, концерт, сценки, показательные выступления клуба «Десантник» по рукопашному бою, различным боевым приемам - было интересно. Как в сказке приземлился вертолет, причем с мороженым - угощением для детей. Хорошо, что такой лагерь существует. Надеемся, что и в следующие годы здесь будет такая же насыщенная программа, - поделился депутат Сахалинской областной Думы Александр Болотников.

- Мероприятия по закрытию лагеря не закончились, будут продолжаться. Так, на сегодняшний вечер запланированы шашлыки для детей и их приглашенных родителей, потом будут пионерский костер и салют. Не обойтись и без дискотеки, - добавил Игорь Андреев.

Два дня назад ребята из лагеря приняли участие в церемонии захоронения восьми советских воинов, погибших в годы Второй мировой войны на Сахалине. Поисковики в этом сезоне нашли в горах Смирныховского района, где в 1945 году шли ожесточенные бои с японской императорской армией, останки погибших красноармейцев.

Поисковые работы в горах Смирныховского района, где в годы войны находился Харамитогский укрепрайон японской армии, проводятся ежегодно уже 30 лет подряд в рамках всероссийской военно-патриотической акции «Вахта памяти». Помимо профессиональных поисковиков в них участвуют подростки из лагеря «Поиск».

Лагерь «Поиск» находится в районе села Победино Смирныховского района и проходит уже более 15 лет. Он работает под руководством регионального отделения международного общественного благотворительного фонда «Победа-1945», возглавляемого Игорем Андреевым. Уникальность лагеря в том, что дети принимают участие в поисковых работах на 50-й параллели. Место находится в местах активных боевых действий августа 1945 года.

Лагерь «Поиск» - часть всероссийской «Вахты Памяти». В 2017 году она посвящена 72-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны.