24 августа 2017 г., 17:34

Пьяный поронаец угнал машину соседа

Поронайские полицейские раскрыли угон японского автомобиля, сообщили ТИА «Острова» в управлении МВД по Сахалинской области. Со двора одного из домов по улице Набережной пропала иномарка стоимостью 200 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовно розыска установили причастность к угону 33-летнего местного жителя, который ранее привлекался к административной ответственности.

Установлено, что подозреваемый живет по соседству с хозяином и хорошо знаком с техническими характеристиками машины, так как некоторое время назад осуществлял ее ремонт.

Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил угнать машину соседа. Без труда проникнув в автомобиль, подозреваемый поехал в сторону поселка Тихменево, где не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Выбравшись из машины, злоумышленник бросил автомобиль и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.