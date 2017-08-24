24 августа 2017 г., 17:42

Жителя Южно-Сахалинска подозревают в убийстве родной бабушки

22 августа 2017 года в одной из квартир дома № 41 по проспекту Победы Южно-Сахалинска обнаружили тело 90-летней хозяйки квартиры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в сахалинском следственном управлении.

Согласно выписке из журнала регистрации трупов Сахалинского областного центра судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти пенсионерки является механическая асфиксия от закрытия отверстия рта и носа мягким предметом.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. По подозрению задержан 37-летний внук потерпевшей. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.