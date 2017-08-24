24 августа 2017 г., 18:03

Сахалинцев приглашают взойти на пик Чехова

3 сентября состоится общегородское восхождение на пик Чехова, посвященное освобождению южного Сахалина и Курильских островов от японских захватчиков. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной общественной организации по туризму «Адреналин».

Для желающих принять участие в восхождении с 21 по 31 августа открыта регистрация на сайте www.adrenalin65.ru, где можно заполнить заявку в любое удобное время, а так же по телефону 23-65-10 или 8-914-746-12-68 с 10:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья.

Регистрация и инструктаж участников пройдут с 8:00 до 9:00 возле кафе «Старый друг».

К восхождению приглашаются все желающие (лица до 18 лет допускаются к восхождению в сопровождении взрослых).

Лица в алкогольном опьянении к восхождению не допускаются, также запрещено употребление алкогольных напитков на протяжении всего маршрута. Восхождение с собаками строго в намордниках, либо на поводке.

С собой иметь: перекус на день, термос с чаем, воду - по 1,5 литра на человека.

Одеться следует по погоде, обувь должна быть максимально удобная для восхождения (кроссовки или ботинки). Еду, воду и все необходимое нужно упаковывать в рюкзак, а не в пакеты, руки должны быть свободными.

Тропа будет промаркирована заранее. Также по всему маршруту будут стоять волонтеры и сотрудники МЧС и указывать дорогу. На обратном пути участникам восхождения будет предложен чай.