Десять сахалинских умельцев вернулись с праздника народных ремесел Будапешта

24 августа в Южно-Сахалинск вернулась делегация коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, принимавшая участие в фестивале народного искусства в Будапеште. Об этом ТИА «Острова» сообщили в компании «Сахалин Энерджи».

Впервые лучшие мастера, чьи имена широко известны в нашей стране, и новички, делающие первый успехи в овладении мастерством с Сахалина, представили свои работы и рассказали о культуре и традициях своего народа. Делегацию в аэропорту встретили представители правительства Сахалинской области и компании «Сахалин Энерджи».

Каждый год в канун главного венгерского национального праздника ‒ дня первого короля Иштвана Святого ‒ во дворах и на главных прогулочных аллеях Будапешта проводится один из самых интересных и красочных фестивалей ‒ праздник народных ремёсел, фестиваль народного искусства. Ежегодно сюда приезжают лучшие умельцы, обладатели «золотых рук» со всего мира.

О своей культуре, быте и традициях рассказала и делегация Сахалинской области. Для европейской Венгрии это стало настоящим открытием. Они воочию познакомились с молодым, декоративным, исконным творчеством, основанном на дарах дикой и суровой природы, творчеством охотников и рыболовов региона.

- Впервые коренные народы Севера Сахалинской области смогли принять участие в международном фестивале и рассказать о культуре и традициях своего народа. Представители из пяти районов традиционного проживания КМНС Сахалинской области представили вниманию публики свои изделия. Особый интерес вызвали изделия из рыбьей кожи. Участвуя в мастер-классе посетители ярмарки сами учились разделывать рыбью кожу и вырезать из нее этнические узоры, - рассказала руководитель группы Любовь Курмангужинова.

Всего в ярмарке ремесел 2017 года в Будапеште приняли участие десять сахалинских мастеров. Они представили широкий охват национальных промыслов коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области. Это и обработка рыбьей кожи (Вероника Осипова, Елена Очан, Ирина Громилина, Ольга Резник), и прекрасные изделия из бересты (Ирина Громилина), и великолепные образцы прикладной и мистической направленности - амулеты и обереги из кости и дерева (Вадим Левкун и Ольга Резник), и чудесные бисерные украшения Надежды Джаббаровой. Богатое разнообразие орнаментальной вышивки представлено мастерицами - Людмилой Антоновой, Альбиной Мыгун, Вероникой Осиповой, Еленой Очан и другими народными мастерами.

- Это очень интересный и полезный для Сахалинской области проект. Благодаря ему мы смогли показать миру традиции и культуру этносов, которые проживают в нашей области. Важно, чтобы не только мастера, которые известны в России, но и молодые мастера, которые приобщаются к народному творчеству, могли участвовать в таких мероприятиях, чтобы их знали не только в России и Сахалинской области, но и за рубежом. Необходимо и дальше развивать подобную деятельность, - отметил начальник управления коренных малочисленных народов Севера правительства Сахалинской области. Николай Мизинин.

- Мы очень рады, что «План содействия развитию коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» содержит такой компонент как развитие потенциала, в том числе участие в международных и федеральных мероприятиях. Наши мастера ездят по всему миру и, во-первых, представляют Сахалин и поднимают имидж Сахалинской области и коренного населения региона. Во-вторых, у них есть возможность учиться у других, привносить что-то новое в свое творчество. Развитие национальной культуры и искусства имеет важное значение для любой области и компании, - подчеркнула начальник отдела социальной деятельности «Сахалин Энерджи» Наталья Гончар.