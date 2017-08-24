24 августа 2017 г., 18:32

Ревнивый житель Охи зарезал соперника

Житель Охи подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении. 17 августа 2017 года в приемный покой Охинской ЦРБ с ножевым ранением брюшной полости поступил 24-летний горожанин.

По данному факту возбудили уголовное дело. Спустя три дня молодой человек от полученного ножевого ранения скончался.

По подозрению в совершении данного преступления 21 августа был задержан 64-летний местный житель. Мужчина вину в совершении преступления признал полностью.

По версии следствия, вечером 17 августа обвиняемый находился в гостях у своей 27-летней бывшей сожительницы, где они в кругу компании распивали спиртные напитки. С целью найти свою знакомую, в квартиру пришел потерпевший, которому компания предложила остаться и выпить с ними.

В ходе застолья подозреваемый стал ревновать молодого человека к своей бывшей сожительнице, из-за чего между ними возник конфликт, переросший в драку. После того, как мужчин разняли, подозреваемый сходил на кухню, взял нож и, положив его в рукав куртки, вернулся в комнату. На почве ревности последний опять спровоцировал скандал и для выяснения отношений пригласил молодого человека пройти с ним на кухню. В результате разговора подозреваемый вытащил из рукава нож и с размаху нанес им удар в живот потерпевшего.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.