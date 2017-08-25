25 августа 2017 г., 09:57

На «Горном воздухе» построят трехэтажный отель

В октябре этого года инвестор сахалинской ТОР «Горный воздух» компания «Лайт-Декор» начнет строительство гибридного отеля эконом-класса в Южно-Сахалинске для спортивного и молодежного отдыха. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

- В ТОР «Горный воздух» появится трехэтажный отель экономного сегмента. Это будет гибридная гостиница. В ней можно будет снять как обычный номер, так и номер хостельного типа. Можно будет приехать и жить одному, или с семьей и детьми. Также можно поселиться нескольким молодыми людям и сэкономить на проживании. Проект рассчитан на одновременное проживание до 300 человек. Мы хотим сделать номера таким образом, чтобы число гостей можно было бы варьировать. Например, номер сдавать на двух или четырёх человек. Все будет зависеть от спроса, - рассказал генеральный директор компании «Лайт-Декор» Алексей Залпин.

В настоящее время инвестор ждет выделения земли под строительство. Параллельно разрабатывается проект планировки и межевания вместе с другими резидентами. Инвестором заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями и получены необходимые техусловия на подключение к наружным сетям. В скором времени компания приступит к подготовке площадки и переносу существующих внутриплощадочных сетей.

- Мы провели все необходимые изыскания, на основании которых готовим проект будущего отеля. Сейчас разработка проектной документации заканчивается. Проект готов на 95 процентов. В ближайшее время сдадим его на экспертизу, - уточнил Залпин.

Инвестор рассчитывает, что гостиница будет востребована. Ставка делается на развитие курорта «Горный воздух».

- Это лучший горнолыжный курорт на острове, а возможно и в России. Сейчас он заново отстраивается, создаются новые трассы разной сложности, есть специальные участки для детей и тех, кто только учится кататься на лыжах. Многие приезжают на отдых на несколько дней, поэтому вопрос, где остановиться, актуален. По мере того, как курорт будет становиться все более популярным, будет увеличиваться число туристов, - считает он.

По словам инвестора, гостиница будет открыта круглогодично. «ТОР «Горный воздух» находится в черте города. Поэтому она будет востребована и летом», - прокомментировал Сергей Залпин.

ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области постановлением правительства России от 17 марта 2016 года. В ТОР вошли популярная база «Горный воздух», санаторий «Синегорские минеральные воды», прибрежная зона города Невельска и острова Монерон, а также два земельных участка, расположенные в Южно-Сахалинске. Среди преимуществ ТОР эксперты отмечают выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты.

В настоящее время резидентами ТОР «Горный воздух» стали 6 инвесторов, реализующих проекты на 10,7 миллиарда рублей. Еще две заявки находятся на рассмотрении.