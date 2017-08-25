В Южно-Сахалинске ансамбль «Эссе-Квинтет» зрители дважды вызывали на бис

24 августа в киноконцертном зале «Октябрь» в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинске состоялся концерт ансамбля «Эссе-Квинтет». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

Перед тем как музыканты вышли на сцену, перед зрителями с напутственными словами выступили губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Глава северной столицы накануне прибыл Сахалин в составе делегации. После всех теплых слов, которые были произнесены, своим творчеством собравшихся в зале порадовали музыканты.

В концерте прозвучало несколько кроссоверов - композиций, в которых смешаны музыкальные стили и переплетены воедино мелодии классических и современных авторов: Антонио Вивальди и Майкла Джексона, Эдварда Грига и рок-группы «Muse».

Музыканты «Эссе-Квинтета» порадовали сахалинцев сюрпризом: произведением, которое исполнили в своем концерте впервые. Это еще один кроссовер, состоящий из русской народной мелодии и рок-баллады «Сраженный молнией» группы «AC/DC». Для этой композиции музыканты даже сняли клип, который скоро можно будет увидеть.

Санкт-петербургские артисты сыграли «Восточную фантазию» - известную как саундтрек из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», инструментальную версию романса «Очи черные», а также прекрасные образцы русской народной музыки и много других произведений.

Островной публике пришлось по вкусу творчество ансамбля. Артистов дважды вызвали на бис, а в конце выступления - просто задарили цветами.

- На народных инструментах можно играть не только народные произведения, хотя они тоже есть у нас в концертах, - рассказали участники ансамбля Кирилл Евсеев (балалайка) и Дмитрий Гоголев (домра). - Мы любим исполнять рок, джаз и музыку разных стилей и направлений, чтобы показать слушателям все возможности наших инструментов.

- У нас часто возникают разные интересные идеи, - поделилась секретами творчества Ксения Евсеева (аккордеон). - Мы доносим их до композитора, который пишет специально для нас музыкальное произведение. Каждая композиция вынашивается долго - переделывается, совершенствуется, и только уже потом мы включаем ее в концерт.

Великолепная пятерка музыкантов «Эссе-Квинтета» - Кирилл Евсеев, Дмитрий Гоголев, Ксения Евсеева, Михаил Крылов и Владислав Игнатьев создали свой коллектив 10 лет назад еще будучи студентами консерватории. За годы успешного существования ансамбля они завоевали на престижных конкурсах и фестивалях 10 первых премий и семь Гран-при.

После Сахалина музыканты планируют отправиться на гастроли в Китай, а затем в ЮАР.