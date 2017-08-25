Южносахалинцев в уикенд ждут развлечения в зоопарке

Посетителей южносахалинского зоопарка в эти выходные ждут театрализованное представление, интерактивные игры и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

26 августа в 12:00 пройдет мероприятие «Обернись, это рысь!» Помимо познавательной части мероприятия запланированы игры и конкурсы. В завершение праздника будет сюрприз - специалисты готовят показательное кормление рыси. Действо редкое, увидеть его можно далеко не каждый день.

26 августа в 14:00 пройдет мастер-класс «Полезные прищепки от сахалинского мишки».

В канун 1 сентября школьникам будет предложено смастерить своими руками табличку-планинг из картона, цветной бумаги и декоративных прищепок. Ежедневник интересен тем, что задания могут легко пристегиваться и отстегиваться. Приглашаются все желающие. Встреча в шатре возле водоплавающей птицы. Материалы предоставляются организаторами мастер-класса.

В 15:30 состоится мастер-класс «Ментальная арифметика» от школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007.

Занятия по ментальной арифметике направлены на улучшение и развитие быстрого счета в уме, развивают память, внимание и образное мышление. Опытный педагог расскажет о методике преподавания ментальной арифметики, познакомит со счетами абакус. Принять участие могут дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Организуются группы не более 10 человек. Занятия будут проводиться по 30 минут - в 15:30 и в 16:00 в беседке на территории зоопарка. Количество мест ограничено.

27 августа в 13 часов начнется праздничная программа «Аквариум». Самых активных и любознательных ребят ждет аква-физкульминутка, игры, конкурсы, викторины, приятные памятные подарки от зоопарка.