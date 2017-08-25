Сахалинские горняки принимают поздравления

В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

От имени главы островного края работников и ветеранов отрасли поздравил первый заместитель губернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Сахалинской области Александр Дерновой. Он отметил, что сегодня угледобывающий комплекс показывает стремительный рост. По итогам 2016 года добыча угля составила порядка 7 миллионов тонн и увеличилась по сравнению с предыдущим годом почти на 27 %. Такую динамику не демонстрирует ни одна отрасль региона. Он также добавил, что в островном регионе уголь продолжает оставаться востребованным источником энергии, несмотря на газификацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. К примеру, на угле будет работать новая Сахалинская ГРЭС-2. В сахалинском угле заинтересованы страны Азиатско-Тихоокеанского региона, этот фактор сегодня работает на динамичное развитие отрасли.

- Сахалинские предприятия получили возможность осваивать новые месторождения и увеличивать добычу, приобретать современную технику и оборудование, модернизировать морские порты. Что позволяет создавать дополнительные рабочие места, увеличивает налоговую отдачу. Хочу сказать всем вам большое спасибо за ваш труд. Шахтеры - особые, закаленные люди, с сильным характером и волей. Способные преодолевать трудности и добиваться поставленных целей. Желаю всем вам новых производственных успехов, благополучия и крепкого здоровья! - обратился к виновникам торжества Александр Дерновой.

К словам поздравлений присоединился ветеран угольной отрасли - полный кавалер знака отличия «Шахтерская слава» Николай Гоголин.

- Отважным и нелегким трудом мы - ветераны отрасли - заложили прочную основу нашему будущему. Работе шахтера я лично отдал 70 лет. Видел зарождение отрасли, ее взлеты и падения. Труд наш очень нелегкий, но я ни капли не жалею, что выбрал именно эту профессию. Если бы меня спросили, повторил бы я это пусть еще раз? Я ответил бы: однозначно, да! - поделился Николай Гоголин.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм 12 лучших работников отрасли были награждены почетными грамотами правительства Сахалинской области и благодарственными письмами губернатора.