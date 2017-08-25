Олимпийский чемпион по биатлону пообщался с сахалинскими спортсменами

В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

За время пребывания на островной земле олимпийский чемпион пообщался с сахалинскими лыжниками и биатлонистами, провёл для них двухчасовой мастер-класс, а так же осмотрел объекты спортивной инфраструктуры Южно-Сахалинска: лыжероллерную трассу в районе гостиницы Санта, строящийся биатлонный комплекс, трамплинный комплекс, а также спортивную лыжную базу на улице Горького.

- У Дмитрия очень приятные впечатления остались от посещения Сахалина, надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Еще мы достигли договоренности об оказании нам помощи в спортивном обмене, - отметил директор спортивной школы Андрей Яковлев.