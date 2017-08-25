Южносахалинка погибла, упав с девятого этажа 



Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября

На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.



На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.

На Сахалине обсудили общественный контроль за выборами

В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.



В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.

ВТБ на треть нарастил розничный кредитный портфель на Сахалине

За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.



За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Дмитрий Медведев обсудил на Сахалине вопросы развития региона

Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».



Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».

Еще 100 сахалинских школьников отдохнут в Крыму

25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.



25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

На Сахалине снова пройдет «Ночь кино»

27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».



27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».

Сахалинец украл телевизор друга

24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.



24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Красногорском детдоме произошел пожар

В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.



В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Равнодушная южносахалинка задолжала почти миллион рублей алиментов ребенку

Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.



Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Южносахалинцы с готовностью обсудили поддержку ТОСов

В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.



В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.

В Корсакове стартовал молодежный гражданско-патриотический форум

В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.



В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.

35-летний южносахалинец убил товарища из-за спора за телеканал

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.



В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Ногликском районе браконьеры перекрыли нерестовую реку на территории памятника природы

22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.



22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

На Сахалине завершился фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия»

24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.



24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.

В день открытых дверей региональный центр тестирования ГТО посетили более 250 сахалинцев

24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Южносахалинка погибла, упав с девятого этажа

Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.



Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Олимпийский чемпион по биатлону пообщался с сахалинскими спортсменами

В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.



В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Сахалинские горняки принимают поздравления

В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.



В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинцев в уикенд ждут развлечения в зоопарке

Посетителей южносахалинского зоопарка в эти выходные ждут театрализованное представление, интерактивные игры и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.



Посетителей южносахалинского зоопарка в эти выходные ждут театрализованное представление, интерактивные игры и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.