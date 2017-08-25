В день открытых дверей региональный центр тестирования ГТО посетили более 250 сахалинцев

24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

- Одновременно работало несколько площадок, где любой желающий мог выполнить тот или иной норматив в рамках своей возрастной ступени. Обязательным условием при этом было наличие медицинской справки с допуском от врача, а также уникального идентификационного номера участника. Его, к слову, можно было получить прямо здесь - на входе в здание, консультанты центра помогали всем желающим зарегистрироваться с помощью Кью-ар кода. Для этого надо было скачать на свой гаджет приложение «Готов к труду и обороне», за считанные секунды создать свой личный кабинет, и получить свой УИН, - отметила специалист министерства спорта и молодежной политики Татьяна Никифорова.

Помимо основных видов испытаний на выносливость, силу и гибкость, сахалинцы могли выполнить и дополнительные - стрельбу из электронного оружия, поднимание туловища из положение лежа и прыжок с места толчком двумя ногами.

- Я не профессиональный спортсмен, занимаюсь футболом и бегом. Два года назад я впервые попробовал выполнить нормативы, но тогда они не шли в зачет, и вот спустя пару лет решил вновь проверить себя. Уже выполнил стрельбу на золотой знак, - рассказал участник комплекса ГТО Евгений Милевский. - Вообще, такие мероприятия - это очень хорошее начинание, потому что каждый человек должен знать свое физическое состояние, на что способен, и стараться самосовершенствоваться.

Следующий день открытых дверей региональный центр тестирования «Спартак» планирует провести в зимний период.