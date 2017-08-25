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Новости
25 августа
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
                 На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.

На Сахалине обсудили общественный контроль за выборами 
                 В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.

ВТБ на треть нарастил розничный кредитный портфель на Сахалине
                 За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Дмитрий Медведев обсудил на Сахалине вопросы развития региона 
                 Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».

Еще 100 сахалинских школьников отдохнут в Крыму 
                 25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

На Сахалине снова пройдет «Ночь кино»
                 27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».

Сахалинец украл телевизор друга
                 24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Красногорском детдоме произошел пожар 
                 В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Равнодушная южносахалинка задолжала почти миллион рублей алиментов ребенку
                 Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Южносахалинцы с готовностью обсудили поддержку ТОСов 
                 В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.

В Корсакове стартовал молодежный гражданско-патриотический форум 
                 В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.

35-летний южносахалинец убил товарища из-за спора за телеканал 
                 В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Ногликском районе браконьеры перекрыли нерестовую реку на территории памятника природы 
                 22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

На Сахалине завершился фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» 
                 24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.

В день открытых дверей региональный центр тестирования ГТО посетили более 250 сахалинцев 
                 24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Южносахалинка погибла, упав с девятого этажа 
                 Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Олимпийский чемпион по биатлону пообщался с сахалинскими спортсменами 
                 В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Сахалинские горняки принимают поздравления 
                 В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинцев в уикенд ждут развлечения в зоопарке 
                 Посетителей южносахалинского зоопарка в эти выходные ждут театрализованное представление, интерактивные игры и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

В Южно-Сахалинске ансамбль «Эссе-Квинтет» зрители дважды вызывали на бис 
                 24 августа в киноконцертном зале «Октябрь» в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинске состоялся концерт ансамбля «Эссе-Квинтет». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

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25 августа 2017 г., 11:37

На Сахалине завершился фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия»

24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.

Артисты посетили Невельск, Холмск, Поронайск, Александровск-Сахалинский, с. Виахту, пгт. Тымовское, с. Чир-Унвд, пгт. Ноглики, с. Вал, Оху, с. Некрасовку. Заключительный концерт был дан в парке культуры и отдыха им Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске.

Перед зрителями выступил заслуженный артист России и Алтая Болот Байрышев (Алтай) - всемирно известный исполнитель традиционного алтайского горлового пения кай - древнейшего музыкального жанра, отличающегося глубоким философским осмыслением жизни. Традиционные песни, а также песни собственного сочинения исполнили: романтик российского Севера Владимир Хоменко (Эвенкия), этнопевица Екатерина Салиндер (Ямал) и Ольга Ласточкина (Камчатка). Также культуру своего народа представили артисты Саамской творческой группы (Мурманская область). Представил свою программу уникальный Ительменский ансамбль «Эльвель» (Камчатский край). Также остров посетил Народный фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун» (Чукотка).

В разных муниципальных образованиях области к гостям присоединялись сахалинские национальные коллективы:

Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры») МО городской округ Поронайский, Самодеятельный ансамбль «Люди Ых миф» («Люди Сахалина») МО городской округ «Город Южно-Сахалинск», Нивхский народный фольклорный ансамбль «Кех» («Чайка») МО «Тымовский городской округ» рук. Т. Шкалыгина, Народный национальный хореографический ансамбль «Ари ла миф» («Земля северного ветра») МО «Городской округ Ногликский», Ансамбль «Морошечка», МО городской округ «Александровск-Сахалинский район», Народный нивхский национальный ансамбль «Пила Кен» («Большое солнце») МО Городской округ «Охинский».

Данный проект является уникальным в своем роде. Это единственный в стране кочующий фестиваль, который представляет традиционную и современную культуру коренных малочисленных народов российского Севера. Его формат соответствует образу жизни представленных народов - фестиваль кочует по городам и селам страны. За 12 лет в рамках проекта было представлено более 300 этнических программ. Фестиваль побывал в 87 городах и поселках России, 5 городах СНГ и 4 населенных пунктах КНР.

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Автор: Острова


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25 августа
Досрочное голосование на судах портов приписки Невельск, Холмск и Корсаков продлится до 9 сентября
                 На прошедшем заседании члены избирательной комиссии Сахалинской области рассмотрели ряд вопросов, в числе которых было проведение досрочного голосования на участках, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, а также возложение на участковые комиссии полномочий по подготовке и проведению муниципальных выборов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в избиркоме.

На Сахалине обсудили общественный контроль за выборами 
                 В Южно-Сахалинске прошел круглый стол на тему «Общественный контроль и выборы». В регион впервые прибыл член Совета Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Владимир Федоров, чтобы обсудить главную тему осени, сообщили ТИА «Острова» в избирательной комиссии Сахалинской области.

ВТБ на треть нарастил розничный кредитный портфель на Сахалине
                 За первое полугодие объем розничного кредитного портфеля дальневосточного филиала ВТБ вырос на 30 % и на 1 июля превысил 3 миллиарда рублей. Общий (с учетом малого бизнеса) кредитный портфель филиала составил 3,5 миллиарда рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Дмитрий Медведев обсудил на Сахалине вопросы развития региона 
                 Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе визита в Сахалинскую область обсудил с представителями партии вопросы развития региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении «Единой России».

Еще 100 сахалинских школьников отдохнут в Крыму 
                 25 августа дополнительная группа островных школьников вылетела на отдых в Крым. Юные сахалинцы проведут 21 день на базе детского лагеря «Арт Квест», который расположен в курортной зоне на берегу Черного моря. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве образования Сахалинской области.

На Сахалине снова пройдет «Ночь кино»
                 27 августа Южно-Сахалинск присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», в рамках которой жители и гости города смогут бесплатно посмотреть кино в кинотеатре под открытым небом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в «Кинодосуговом объединении».

Сахалинец украл телевизор друга
                 24 августа в дежурную часть ОМВД России по Углегорскому району обратился местный житель и заявил, что из его квартиры было похищено имущество стоимостью 17 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

В Красногорском детдоме произошел пожар 
                 В ночь на 25 августа произошло возгорание в комнате социального педагога Красногорского детского дома в Томаринском районе. Сообщение о происшествии поступило огнеборцам в 02:51, сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС по Сахалинской области.

Равнодушная южносахалинка задолжала почти миллион рублей алиментов ребенку
                 Жительница Александровск-Сахалинского района, злостно уклоняющаяся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, привлечена к административной ответственности. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе УФССП по Сахалинской области.

Южносахалинцы с готовностью обсудили поддержку ТОСов 
                 В Южно-Сахалинске прошел очередной форум на тему развития территориального общественного самоуправления. На площадке обсудили практический опыт социальных инициатив и лучших практик горожан. Беседа в областной библиотеке прошла в формате «вопрос-ответ», и, что особо отмечают организаторы, заинтересовала всех присутствующих.

В Корсакове стартовал молодежный гражданско-патриотический форум 
                 В селе Лесном Корсаковского округа стартовал межмуниципальный молодежный гражданско-патриотический форум «КорсакоV 2017», сообщили ТИА «Острова» в муниципалитете. Его участниками стали делегаты из 6 муниципальных образований Сахалинской области.

35-летний южносахалинец убил товарища из-за спора за телеканал 
                 В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя планировочного района Луговое. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщили ТИА «Острова» в сахалинском следственном управлении.

В Ногликском районе браконьеры перекрыли нерестовую реку на территории памятника природы 
                 22 августа на особо охраняемой природной территории «Лунский залив» в устье нерестовой реки Тэнги сотрудники Ногликского лесничества совместно с полицейскими и представителями Росгвардии задержали группу лиц (5 человек), незаконно добывающих горбушу при помощи невода, полностью перекрывая вход в реку. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

На Сахалине завершился фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия» 
                 24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.

В день открытых дверей региональный центр тестирования ГТО посетили более 250 сахалинцев 
                 24 августа в Южно-Сахалинске в региональном центре тестирования ГТО «Спартак» прошел день открытых дверей. Специалисты подготовили для сахалинцев разнообразную программу, рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Южносахалинка погибла, упав с девятого этажа 
                 Следователи в Южно-Сахалинске ведут проверку по факту смерти жительницы областного центра. 24 августа в 18 часов поступило сообщение о том, что на предподъездной территории дома № 271 корпус 1 по улице Комсомольской обнаружено тело женщины, сообщили ТИА «Острова» в СУ СК РФ по Сахалинской области.

Олимпийский чемпион по биатлону пообщался с сахалинскими спортсменами 
                 В островном регионе побывал Дмитрий Васильев - двухкратный олимпийский чемпион, чемпион мира по биатлону. В настоящий момент Дмитрий Владимирович является директором спортивной школы в Санкт-Петербурге и председателем федерации биатлона Санкт-Петербурга, сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области.

Сахалинские горняки принимают поздравления 
                 В правительстве островного региона прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию Дня шахтера и 295-летию с начала угледобычи в России. В зале присутствовали ветераны труда, заслуженные шахтеры и работники угольной промышленности, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе правительства.

Южносахалинцев в уикенд ждут развлечения в зоопарке 
                 Посетителей южносахалинского зоопарка в эти выходные ждут театрализованное представление, интерактивные игры и мастер-классы. Об этом ТИА «Острова» сообщили в учреждении.

В Южно-Сахалинске ансамбль «Эссе-Квинтет» зрители дважды вызывали на бис 
                 24 августа в киноконцертном зале «Октябрь» в рамках Дней культуры Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинске состоялся концерт ансамбля «Эссе-Квинтет». Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской филармонии.

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