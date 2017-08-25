На Сахалине завершился фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия»

24 августа подошел к концу XIII Всероссийский кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия». С 8 августа артисты дали 14 концертов по всему Сахалину, рассказали ТИА «Острова» в областном Центре народного творчества.

Артисты посетили Невельск, Холмск, Поронайск, Александровск-Сахалинский, с. Виахту, пгт. Тымовское, с. Чир-Унвд, пгт. Ноглики, с. Вал, Оху, с. Некрасовку. Заключительный концерт был дан в парке культуры и отдыха им Ю. Гагарина в Южно-Сахалинске.

Перед зрителями выступил заслуженный артист России и Алтая Болот Байрышев (Алтай) - всемирно известный исполнитель традиционного алтайского горлового пения кай - древнейшего музыкального жанра, отличающегося глубоким философским осмыслением жизни. Традиционные песни, а также песни собственного сочинения исполнили: романтик российского Севера Владимир Хоменко (Эвенкия), этнопевица Екатерина Салиндер (Ямал) и Ольга Ласточкина (Камчатка). Также культуру своего народа представили артисты Саамской творческой группы (Мурманская область). Представил свою программу уникальный Ительменский ансамбль «Эльвель» (Камчатский край). Также остров посетил Народный фольклорный эскимосский ансамбль «Атасикун» (Чукотка).

В разных муниципальных образованиях области к гостям присоединялись сахалинские национальные коллективы:

Народный национальный ансамбль «Мэнгумэ илга» («Серебряные узоры») МО городской округ Поронайский, Самодеятельный ансамбль «Люди Ых миф» («Люди Сахалина») МО городской округ «Город Южно-Сахалинск», Нивхский народный фольклорный ансамбль «Кех» («Чайка») МО «Тымовский городской округ» рук. Т. Шкалыгина, Народный национальный хореографический ансамбль «Ари ла миф» («Земля северного ветра») МО «Городской округ Ногликский», Ансамбль «Морошечка», МО городской округ «Александровск-Сахалинский район», Народный нивхский национальный ансамбль «Пила Кен» («Большое солнце») МО Городской округ «Охинский».

Данный проект является уникальным в своем роде. Это единственный в стране кочующий фестиваль, который представляет традиционную и современную культуру коренных малочисленных народов российского Севера. Его формат соответствует образу жизни представленных народов - фестиваль кочует по городам и селам страны. За 12 лет в рамках проекта было представлено более 300 этнических программ. Фестиваль побывал в 87 городах и поселках России, 5 городах СНГ и 4 населенных пунктах КНР.